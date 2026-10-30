Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 29,8% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/lukoyl-874828357.html
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 29,8%
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 29,8% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 29,8%
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 457,489 миллиарда... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:34+0300
2026-10-30T17:34+0300
лукойл
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865449263_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_494c441987b0bc7ec4150356d8ca2261.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 457,489 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 0,8% - до 1,968 триллиона рублей. Валовая прибыль выросла на 34,3%, до 696,776 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 11,2%, до 1,272 триллиона рублей. Прибыль от продаж выросла на 53,4% в годовом выражении - до 574,072 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября составили 49,588 миллиарда рублей против 65,389 миллиарда по состоянию на 31 декабря 2025 года. Краткосрочные обязательства за это время снизились с 1,549 триллиона рублей до 1,506 триллиона рублей. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865449263_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e403855fe49b3fcd902a6a0c6b2a409.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лукойл
Лукойл
17:34 30.10.2026
 
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 29,8%

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 29,8%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме 2018 - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 457,489 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка увеличилась на 0,8% - до 1,968 триллиона рублей. Валовая прибыль выросла на 34,3%, до 696,776 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж снизилась на 11,2%, до 1,272 триллиона рублей. Прибыль от продаж выросла на 53,4% в годовом выражении - до 574,072 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября составили 49,588 миллиарда рублей против 65,389 миллиарда по состоянию на 31 декабря 2025 года. Краткосрочные обязательства за это время снизились с 1,549 триллиона рублей до 1,506 триллиона рублей.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
 
Лукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала