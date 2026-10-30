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Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 29,8%

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 29,8% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 29,8%

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 457,489 миллиарда... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:34+0300

2026-10-30T17:34+0300

2026-10-30T17:34+0300

лукойл

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 457,489 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 0,8% - до 1,968 триллиона рублей. Валовая прибыль выросла на 34,3%, до 696,776 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 11,2%, до 1,272 триллиона рублей. Прибыль от продаж выросла на 53,4% в годовом выражении - до 574,072 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября составили 49,588 миллиарда рублей против 65,389 миллиарда по состоянию на 31 декабря 2025 года. Краткосрочные обязательства за это время снизились с 1,549 триллиона рублей до 1,506 триллиона рублей. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

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лукойл