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"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке турбину ГТЭ-170.2

"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке турбину ГТЭ-170.2 - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке турбину ГТЭ-170.2

"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке газовую турбину ГТЭ-170.2 обновленной модификации, сообщила компания. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:41+0300

2026-10-30T14:41+0300

2026-10-30T14:41+0300

газ

бизнес

силовые машины

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке газовую турбину ГТЭ-170.2 обновленной модификации, сообщила компания. "Силовые машины" изготовили, провели испытания и готовят к отгрузке газовую турбину ГТЭ-170.2 для строительства новых мощностей на базе инновационного российского оборудования. Это первая машина типоразмера ГТЭ-170 обновленной модификации с повышенной мощностью и КПД (коэффициентом полезного действия - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что за счет конструктивных изменений номинальная мощность турбины повышена на 16 МВт - до 171 МВт. КПД увеличен на 1 процентный пункт и составил 35,1%. Повышение эффективности позволит снизить расход топлива на 3% и сэкономить порядка 10 миллионов кубометров природного газа в год. "Турбина ГТЭ-170.2 успешно прошла программу заводских контрольных испытаний, включая вращение ротора турбины валоповоротным устройством, на сборочном стенде Ленинградского металлического завода "Силовых машин" в присутствии представителей заказчика", - добавляет компания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, бизнес, силовые машины