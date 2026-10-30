Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке турбину ГТЭ-170.2 - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/mashiny-874818044.html
"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке турбину ГТЭ-170.2
"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке турбину ГТЭ-170.2 - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке турбину ГТЭ-170.2
"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке газовую турбину ГТЭ-170.2 обновленной модификации, сообщила компания. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:41+0300
2026-10-30T14:41+0300
газ
бизнес
силовые машины
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874818044.jpg?1793360462
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке газовую турбину ГТЭ-170.2 обновленной модификации, сообщила компания. "Силовые машины" изготовили, провели испытания и готовят к отгрузке газовую турбину ГТЭ-170.2 для строительства новых мощностей на базе инновационного российского оборудования. Это первая машина типоразмера ГТЭ-170 обновленной модификации с повышенной мощностью и КПД (коэффициентом полезного действия - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что за счет конструктивных изменений номинальная мощность турбины повышена на 16 МВт - до 171 МВт. КПД увеличен на 1 процентный пункт и составил 35,1%. Повышение эффективности позволит снизить расход топлива на 3% и сэкономить порядка 10 миллионов кубометров природного газа в год. "Турбина ГТЭ-170.2 успешно прошла программу заводских контрольных испытаний, включая вращение ротора турбины валоповоротным устройством, на сборочном стенде Ленинградского металлического завода "Силовых машин" в присутствии представителей заказчика", - добавляет компания.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бизнес, силовые машины
Газ, Бизнес, Силовые машины
14:41 30.10.2026
 
"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке турбину ГТЭ-170.2

"Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке турбину ГТЭ-170.2 обновленной модификации

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Силовые машины" испытали и готовят к отгрузке газовую турбину ГТЭ-170.2 обновленной модификации, сообщила компания.
"Силовые машины" изготовили, провели испытания и готовят к отгрузке газовую турбину ГТЭ-170.2 для строительства новых мощностей на базе инновационного российского оборудования. Это первая машина типоразмера ГТЭ-170 обновленной модификации с повышенной мощностью и КПД (коэффициентом полезного действия - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за счет конструктивных изменений номинальная мощность турбины повышена на 16 МВт - до 171 МВт. КПД увеличен на 1 процентный пункт и составил 35,1%. Повышение эффективности позволит снизить расход топлива на 3% и сэкономить порядка 10 миллионов кубометров природного газа в год.
"Турбина ГТЭ-170.2 успешно прошла программу заводских контрольных испытаний, включая вращение ротора турбины валоповоротным устройством, на сборочном стенде Ленинградского металлического завода "Силовых машин" в присутствии представителей заказчика", - добавляет компания.
 
ГазБизнесСиловые машины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала