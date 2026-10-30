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Юань на Мосбирже тестирует на прочность "круглую" поддержку 12 рублей

Юань на Мосбирже тестирует на прочность "круглую" поддержку 12 рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже тестирует на прочность "круглую" поддержку 12 рублей

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал стабилизацию около ключевого уровня 12 рублей,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T22:01+0300

2026-10-30T22:01+0300

2026-10-30T22:01+0300

китайский юань

мнения аналитиков

рынок

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал стабилизацию около ключевого уровня 12 рублей, как мы и ожидали, с попыткой протестировать на прочность эту "круглую" поддержку.Волатильность курса упала относительно уровня предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 11,9955-12,24 рубля за юань. То есть курс обновил минимум с 5 августа.Курс юаня на неделе повышался два дня и три дня снижался. Тем не менее, в итоге китайская валюта за неделю все же символически подросла после двух недель падения.Поддержка курсу рубля приходила от развития геополитической темы по поводу надежд на скорую трехстороннюю встречу РФ-США-Украина в Абу-Даби.Стоимость нефти оставалась высокой – преимущественно выше отметки 110 долларов за баррель марки Brent, что также поддерживало курс рубля.Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели осталась прежней – на уровне +0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,34 - +0,95%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю повысился на 1 копейку и составил 12,07 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 2 копейки до 80,56 рубля, а евро – упал на 58 копеек до 89,66 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 9,15 тысячи рублей против 9,4 тысячи неделей ранее.Юань тестировал 12 рублейКурс китайской валюты первую половину недели устремлялся к психологическому уровню 12 рублей. Пик налогового периода октября поддерживал высокие продажи валюты экспортерами, что помогало рублю.При этом игроки рынка обратили внимание на значимые для рубля заявления. Так, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов допустил сохранение ключевой ставки на последнем заседании в этом году в декабре, но есть и вероятность ее снижения на 25 базисных пунктов, добавил он.ВТБ ожидает в следующем году среднюю ключевую ставку Центробанка на уровне 13,5% и 13% к концу года, а ее снижение будет не на каждом заседании, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.ПрогнозыВо второй половине недели курс юаня к российской валюте показал всплеск волатильности, определивший диапазон его колебаний за исследуемый период. Однако ключевой уровень 12 рублей за юань все же остался за валютой КНР, хотя и был протестирован.Игроки рынка обратили внимание на сообщения Минфине России о том, что объем дивидендных поступлений в бюджет России в этом году уже составил 722 миллиарда рублей по итогам работы компаний за прошлый год. Поступления от дивидендов в бюджет РФ в 2026 году оцениваются в объеме 807,6 миллиарда рублей, включая дивиденды Сбербанка. В 2027 году эти доходы ожидаются на уровне 838,4 миллиарда рублей, в 2028 году показатель увеличится до 913,95 миллиарда, а в 2029 году - до 985,6 миллиарда рублей.Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин всегда очень внимательно относится к вопросу размера дефицита бюджета, проектом бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено его снижение с 3% до 1,9%.Также глава Минфина РФ заявил, что выступает за более широкое использование цифрового рубля как в расчетах россиян, так и в бюджетном процессе.В целом же, с началом ноября у рубля может пропасть поддержка от налогового периода. Однако рыночный баланс может сохраниться, тем более, что следующая рабочая неделя будет укороченной из-за праздника в среду. Поэтому на следующей неделе курс юаня на Мосбирже, скорее всего продолжит неширокие колебания около психологической отметки 12 рублей.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"

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мнения аналитиков, рынок