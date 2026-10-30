https://1prime.ru/20261030/minfin-874804987.html
Минфин не обсуждает налоговые льготы для маркетплейса "Яндекса"
Минфин не обсуждает налоговые льготы для маркетплейса "Яндекса" - 30.10.2026, ПРАЙМ
Минфин не обсуждает налоговые льготы для маркетплейса "Яндекса"
Вопрос распространения налоговых льгот на маркетплейс "Яндекса" по аналогии с Ozon и Wildberries сейчас в Минфине не прорабатывается, сообщил журналистам... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:32+0300
2026-10-30T11:32+0300
2026-10-30T11:32+0300
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минфин
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вопрос распространения налоговых льгот на маркетплейс "Яндекса" по аналогии с Ozon и Wildberries сейчас в Минфине не прорабатывается, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Кроме того, в начале октября подписано постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" (Ozon), продавцы, в частности, получат отсрочку уплаты ряда налогов. "Этот вопрос надо в правительство адресовать. У нас в Минфине таких сейчас вопросов в проработке нет", - ответил Сазанов на вопрос, обсуждает ли Минфин распространение налоговых льгот на маркетплейс "Яндекса" по аналогии с Ozon и Wildberries. Дата-центр "Яндекса" во Владимире 11 октября полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями. Накануне компания сообщила о восстановлении всех сервисов для пользователей и для бизнеса.
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бизнес, россия, рязанская область, калуга, алексей сазанов, яндекс, wildberries, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Рязанская область, Калуга, Алексей Сазанов, Яндекс, Wildberries, Минфин
Минфин не обсуждает налоговые льготы для маркетплейса "Яндекса"
Минфин не обсуждает налоговые льготы для маркетплейса "Яндекса" по аналогии с WB и Ozon
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вопрос распространения налоговых льгот на маркетплейс "Яндекса" по аналогии с Ozon и Wildberries сейчас в Минфине не прорабатывается, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Кроме того, в начале октября подписано постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" (Ozon), продавцы, в частности, получат отсрочку уплаты ряда налогов.
"Этот вопрос надо в правительство адресовать. У нас в Минфине таких сейчас вопросов в проработке нет", - ответил Сазанов на вопрос, обсуждает ли Минфин распространение налоговых льгот на маркетплейс "Яндекса" по аналогии с Ozon и Wildberries.
Дата-центр "Яндекса" во Владимире 11 октября полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями. Накануне компания сообщила о восстановлении всех сервисов для пользователей и для бизнеса.