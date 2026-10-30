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Минфин не обсуждает налоговые льготы для маркетплейса "Яндекса"

Минфин не обсуждает налоговые льготы для маркетплейса "Яндекса" - 30.10.2026, ПРАЙМ

Минфин не обсуждает налоговые льготы для маркетплейса "Яндекса"

Вопрос распространения налоговых льгот на маркетплейс "Яндекса" по аналогии с Ozon и Wildberries сейчас в Минфине не прорабатывается, сообщил журналистам... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:32+0300

2026-10-30T11:32+0300

2026-10-30T11:32+0300

бизнес

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рязанская область

калуга

алексей сазанов

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минфин

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вопрос распространения налоговых льгот на маркетплейс "Яндекса" по аналогии с Ozon и Wildberries сейчас в Минфине не прорабатывается, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Кроме того, в начале октября подписано постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" (Ozon), продавцы, в частности, получат отсрочку уплаты ряда налогов. "Этот вопрос надо в правительство адресовать. У нас в Минфине таких сейчас вопросов в проработке нет", - ответил Сазанов на вопрос, обсуждает ли Минфин распространение налоговых льгот на маркетплейс "Яндекса" по аналогии с Ozon и Wildberries. Дата-центр "Яндекса" во Владимире 11 октября полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями. Накануне компания сообщила о восстановлении всех сервисов для пользователей и для бизнеса.

рязанская область

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бизнес, россия, рязанская область, калуга, алексей сазанов, яндекс, wildberries, минфин