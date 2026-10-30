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Минпромторг подготовил перечень металлопродукции для акциза на импорт

Минпромторг подготовил перечень металлопродукции для акциза на импорт - 30.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг подготовил перечень металлопродукции для акциза на импорт

Минпромторг РФ подготовил перечень из около 500 видов металлопродукции для акциза на импортную сталь, рассказал журналистам представитель министерства. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:07+0300

2026-10-30T14:07+0300

2026-10-30T14:07+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ подготовил перечень из около 500 видов металлопродукции для акциза на импортную сталь, рассказал журналистам представитель министерства. "К настоящему времени Минпромторгом России с учетом консолидированной позиции отрасли в лице ассоциации "Русская сталь" сформирован проект перечня металлопродукции, ввоз которой на таможенную территорию Российской Федерации предлагается облагать акцизом на импортную сталь. Предполагается, что проект перечня будет включать в себя порядка 500 кодов стальной продукции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в том числе листовой, сортовой прокат, трубную продукцию, метизы и металлоконструкции", - сказал он. Отмечается, что Минпромторг предлагает распространить данный механизм исключительно на страны, не входящие в ЕАЭС. "(Механизм) позволит обеспечить единый подход к регулированию металлургической отрасли на территории Таможенного Союза с учетом действующей загрузки производственных мощностей и исторически сложившихся взаимных товаропотоков и логистики", - добавил представитель министерства. Ранее в пятницу статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал журналистам, что Минфин пока не получал предложений от Минпромторга по введению акциза на импортную сталь, изменений в Налоговый кодекс ко второму чтению не планируется.

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бизнес, промышленность, алексей сазанов, минпромторг, еаэс, минфин