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Рынок акций России растет в ожидании новых геополитических драйверов

Рынок акций России растет в ожидании новых геополитических драйверов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Рынок акций России растет в ожидании новых геополитических драйверов

Российский рынок акций незначительно растет днем пятницы в ожидании новых геополитических драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:44+0300

2026-10-30T15:44+0300

2026-10-30T15:44+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно растет днем пятницы в ожидании новых геополитических драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск рос на 0,29%, до 2499,18 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,18%, до 113,24 доллара за баррель. "Российский рынок акций 30 октября перешел к росту: индекс Мосбиржи резко восстановился и поднялся выше 2500 пунктов. При этом явные драйверы ралли пока не прослеживаются, а динамика рынка по-прежнему зависит от геополитических новостей и ожиданий возобновления переговоров по украинскому урегулированию", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам". В целом рынок остается чувствительным к геополитике, ценам на сырье и решениям регуляторов, добавил он. "Геополитические ожидания продолжают влиять на настроения инвесторов. Москва и Вашингтон обсуждают возможность снятия американских санкций с РФПИ, в свою очередь дата трехсторонних переговоров России, США и Украины пока не согласована. Отсутствие конкретных решений ограничивает потенциал роста рынка", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "ВК" (+6,31%), "АФК Система" (+1,98%), "Русагро" (+1,31%), "Аэрофлота" (+1,24%), "Сургутнефтегаза" (+0,95%). В лидерах снижения - бумаги ВТБ (-2,46%), ЮГК (-1,71%), "Озона" (-1,47%), "Циана" (-1,22%), ММК (-0,79%) "Сегодня ВТБ отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за третий квартал на 82,3% год к году, до 182,3 миллиарда рублей, а за 9 месяцев на 7%, до 407,5 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы за 9 месяцев выросли в 2,3 раза, до 625,4 миллиарда рублей", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Прогнозы Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2450-2550 пунктов. "Индекс Мосбиржи в принципе может еще некоторое время провести в диапазоне 2450-2550 пунктов в рамках рыночной консолидации перед возобновлением в дальнейшем позитивной динамики", - считают аналитики из компании "Цифра брокер". Вершинин ожидает закрытия в "зеленой зоне".

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рынок, торги, москва, вашингтон, сша, владимир чернов, мосбиржа, втб, финам