https://1prime.ru/20261030/neft-874794019.html
Цена на нефть марки Brent превысила 113 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 113 долларов за баррель - 30.10.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent превысила 113 долларов за баррель
Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5%, до 113 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:36+0300
2026-10-30T08:36+0300
2026-10-30T08:36+0300
энергетика
нефть
wti
brent
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874794019.jpg?1793338568
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5%, до 113 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 04.44 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,53% относительно предыдущего закрытия - до 113,6 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI по состоянию на 04.50 мск – росла на 2,88%, до 104,94 доллара.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, wti, brent
Энергетика, Нефть, WTI, Brent
Цена на нефть марки Brent превысила 113 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent росла на 2,53%, до 113,6 доллара за баррель
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются на 2,5%, до 113 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 04.44 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,53% относительно предыдущего закрытия - до 113,6 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI по состоянию на 04.50 мск – росла на 2,88%, до 104,94 доллара.