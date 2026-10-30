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Нефтяные гиганты обогатились на топливном кризисе, пишет Bloomberg - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Нефтяные гиганты обогатились на топливном кризисе, пишет Bloomberg
Нефтяные гиганты обогатились на топливном кризисе, пишет Bloomberg - 30.10.2026, ПРАЙМ
Нефтяные гиганты обогатились на топливном кризисе, пишет Bloomberg
Крупнейшие нефтяные компании мира получили более 56 миллиардов долларов сверхприбыли на фоне конфликтов в Персидском заливе и России, которые подтолкнули... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:16+0300
2026-10-30T16:16+0300
энергетика
нефть
сша
дональд трамп
персидский залив
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие нефтяные компании мира получили более 56 миллиардов долларов сверхприбыли на фоне конфликтов в Персидском заливе и России, которые подтолкнули показатели нефтепереработки к рекордным значениям, пишет Bloomberg."ExxonMobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies превзошли ожидания по результатам третьего квартала и показали общую скорректированную чистую прибыль в размере 56,3 миллиарда долларов, чему способствовал беспрецедентный кризис поставок топлива, который взвинтил розничные цены до рекордных максимумов", — отмечает издание.Как отмечает Bloomberg, цены на нефть в мире выросли почти на 60% с момента атаки США и Израиля на Иран в конце февраля, а боевые действия на Ближнем Востоке и удары Украины по России вывели из строя около 10% мировых мощностей по производству топлива.Так, нефтеперерабатывающее подразделение ExxonMobil заработало рекордные 9,05 миллиарда долларов в третьем квартале — почти в пять раз больше, чем годом ранее. Прибыль НПЗ Chevron составила 4,93 миллиарда долларов, что также стало рекордом и в четыре раза превысило прошлогодний показатель. У BP более половины скорректированной чистой прибыли в 8,46 миллиарда долларов пришлось на подразделение, включающее нефтепереработку и трейдинг."Наиболее эффективный ответ на рост мировых цен на сырьевые товары, который мы можем предложить как компания, — это использовать все доступные нам рычаги для увеличения объемов поставок", — приводит Bloomberg слова финансового директора ExxonMobil Нила Хансена.Агентство отмечает, что рост цен на топливо стал головной болью для президента США Дональда Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами: американские избиратели называют стоимость жизни главной проблемой, а высокие цены на бензин превратили традиционно республиканские Техас, Канзас и Аляску в колеблющиеся штаты.
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нефть, сша, дональд трамп, персидский залив, иран, россия, украина, нпз
Энергетика, Нефть, США, Дональд Трамп, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ИРАН, РОССИЯ, УКРАИНА, НПЗ
16:16 30.10.2026
 
Нефтяные гиганты обогатились на топливном кризисе, пишет Bloomberg

Bloomberg: нефтяные гиганты заработали 56 миллиарда долларов на топливном кризисе

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие нефтяные компании мира получили более 56 миллиардов долларов сверхприбыли на фоне конфликтов в Персидском заливе и России, которые подтолкнули показатели нефтепереработки к рекордным значениям, пишет Bloomberg.
"ExxonMobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies превзошли ожидания по результатам третьего квартала и показали общую скорректированную чистую прибыль в размере 56,3 миллиарда долларов, чему способствовал беспрецедентный кризис поставок топлива, который взвинтил розничные цены до рекордных максимумов", — отмечает издание.
Как отмечает Bloomberg, цены на нефть в мире выросли почти на 60% с момента атаки США и Израиля на Иран в конце февраля, а боевые действия на Ближнем Востоке и удары Украины по России вывели из строя около 10% мировых мощностей по производству топлива.
Так, нефтеперерабатывающее подразделение ExxonMobil заработало рекордные 9,05 миллиарда долларов в третьем квартале — почти в пять раз больше, чем годом ранее. Прибыль НПЗ Chevron составила 4,93 миллиарда долларов, что также стало рекордом и в четыре раза превысило прошлогодний показатель. У BP более половины скорректированной чистой прибыли в 8,46 миллиарда долларов пришлось на подразделение, включающее нефтепереработку и трейдинг.
"Наиболее эффективный ответ на рост мировых цен на сырьевые товары, который мы можем предложить как компания, — это использовать все доступные нам рычаги для увеличения объемов поставок", — приводит Bloomberg слова финансового директора ExxonMobil Нила Хансена.
Агентство отмечает, что рост цен на топливо стал головной болью для президента США Дональда Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами: американские избиратели называют стоимость жизни главной проблемой, а высокие цены на бензин превратили традиционно республиканские Техас, Канзас и Аляску в колеблющиеся штаты.
 
ЭнергетикаНефтьСШАДональд ТрампПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВИРАНРОССИЯУКРАИНАНПЗ
 
 
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