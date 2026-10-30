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Новак рассказал о реализации проекта нефтепродуктопровода в Конго - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал о реализации проекта нефтепродуктопровода в Конго
Новак рассказал о реализации проекта нефтепродуктопровода в Конго - 30.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о реализации проекта нефтепродуктопровода в Конго
Совместный проект нефтепродуктопровода РФ и Конго в республике структурирован финансово, в ближайшее время будет воплощен практически, заявил вице-премьер РФ... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:36+0300
2026-10-30T13:35+0300
энергетика
нефть
россия
конго
александр новак
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Совместный проект нефтепродуктопровода РФ и Конго в республике структурирован финансово, в ближайшее время будет воплощен практически, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Сегодня этот проект структурирован уже финансово. И я думаю, что в ближайшее время будет уже воплощен практически. Позволяет снабжать нефтепродуктами не только саму республику, но и Демократическую республику Конго... соседние страны", - сказал он журналистам в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, на каком этапе реализация проекта нефтепродуктопровода в Конго, который будет построен совместно с Россией.Президент России Владимир Путин в июне 2025 года подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Соглашение между сторонами о строительстве нефтепродуктопровода в Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года.Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны - Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту). Они создают совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.
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нефть, россия, конго, александр новак
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Конго, Александр Новак
12:36 30.10.2026 (обновлено: 13:35 30.10.2026)
 
Новак рассказал о реализации проекта нефтепродуктопровода в Конго

Новак: совместный проект нефтепродуктопровода РФ и Конго скоро будет воплощен практически

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Совместный проект нефтепродуктопровода РФ и Конго в республике структурирован финансово, в ближайшее время будет воплощен практически, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня этот проект структурирован уже финансово. И я думаю, что в ближайшее время будет уже воплощен практически. Позволяет снабжать нефтепродуктами не только саму республику, но и Демократическую республику Конго... соседние страны", - сказал он журналистам в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, на каком этапе реализация проекта нефтепродуктопровода в Конго, который будет построен совместно с Россией.
Президент России Владимир Путин в июне 2025 года подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Соглашение между сторонами о строительстве нефтепродуктопровода в Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года.
Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны - Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту). Они создают совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯКонгоАлександр Новак
 
 
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