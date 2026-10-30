Новак рассказал о реализации проекта нефтепродуктопровода в Конго
Новак: совместный проект нефтепродуктопровода РФ и Конго скоро будет воплощен практически
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Совместный проект нефтепродуктопровода РФ и Конго в республике структурирован финансово, в ближайшее время будет воплощен практически, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня этот проект структурирован уже финансово. И я думаю, что в ближайшее время будет уже воплощен практически. Позволяет снабжать нефтепродуктами не только саму республику, но и Демократическую республику Конго... соседние страны", - сказал он журналистам в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, на каком этапе реализация проекта нефтепродуктопровода в Конго, который будет построен совместно с Россией.
Президент России Владимир Путин в июне 2025 года подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Соглашение между сторонами о строительстве нефтепродуктопровода в Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года.
Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны - Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту). Они создают совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.