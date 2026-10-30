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Украина возобновила атаки на российские НПЗ, сообщил Новак

Украина возобновила атаки на российские НПЗ, сообщил Новак - 30.10.2026, ПРАЙМ

Украина возобновила атаки на российские НПЗ, сообщил Новак

Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) после некоторого перерыва, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:47+0300

2026-10-30T15:47+0300

2026-10-30T15:47+0300

нефть

россия

украина

александр новак

нпз

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) после некоторого перерыва, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки (со стороны Украины - ред.) на НПЗ возобновлены и наши предприятия работают по защите", - сказал он.

украина

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2026

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нефть, россия, украина, александр новак, нпз