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Атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива, заявил Новак
Атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива, заявил Новак - 30.10.2026, ПРАЙМ
Атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива, заявил Новак
Атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:00+0300
2026-10-30T18:00+0300
2026-10-30T18:00+0300
нефть
россия
украина
александр новак
нпз
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее в пятницу он сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. "Что касается дизеля, то, безусловно, может привести к уменьшению объемов поставок, там незначительно, но все равно это меньше, чем было запланировано... Это повлияет, безусловно, на мировые рынки, то есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших заводов - это в ущерб мировым рынкам однозначно", - сказал Новак журналистам.
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нефть, россия, украина, александр новак, нпз
Нефть, РОССИЯ, УКРАИНА, Александр Новак, НПЗ
Атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива, заявил Новак
Новак: атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки