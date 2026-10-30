https://1prime.ru/20261030/novak-874830325.html

Атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива, заявил Новак

Атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива, заявил Новак - 30.10.2026, ПРАЙМ

Атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива, заявил Новак

Атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:00+0300

2026-10-30T18:00+0300

2026-10-30T18:00+0300

нефть

россия

украина

александр новак

нпз

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/11/859629759_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_499db029856e64740eb9d8e20a8f6dfc.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее в пятницу он сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. "Что касается дизеля, то, безусловно, может привести к уменьшению объемов поставок, там незначительно, но все равно это меньше, чем было запланировано... Это повлияет, безусловно, на мировые рынки, то есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших заводов - это в ущерб мировым рынкам однозначно", - сказал Новак журналистам.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, украина, александр новак, нпз