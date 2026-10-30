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Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак
Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак - 30.10.2026, ПРАЙМ
Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак
Добавлены слова Новака и бэкграунд после третьего абзаца | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:41+0300
2026-10-30T18:41+0300
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украина
сша
киев
александр новак
дональд трамп
юрий ушаков
нпз
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Добавлены слова Новака и бэкграунд после третьего абзаца МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее в пятницу он сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. "Что касается дизеля, то, безусловно, может привести к уменьшению объемов поставок, там незначительно, но все равно это меньше, чем было запланировано... Это повлияет, безусловно, на мировые рынки, то есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших заводов - это в ущерб мировым рынкам однозначно", - сказал Новак журналистам. Он отметил, что на октябрь правительством был разрешен экспорт дизтоплива в объеме 510 тысяч тонн. Сейчас на ноябрь готовятся более высокие цифры - примерно 2-2,1 миллиона тонн. "В том числе из этого объема могут быть поставлены и в Соединенные Штаты Америки, как только партнеры захотят", - добавил Новак. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил ранее в пятницу, что Киев в очередной раз ослушался президента США Дональда Трампа, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
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нефть, россия, украина, сша, киев, александр новак, дональд трамп, юрий ушаков, нпз
Нефть, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Киев, Александр Новак, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, НПЗ
18:41 30.10.2026
 
Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак

Новак: атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизеля на мировой рынок

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Добавлены слова Новака и бэкграунд после третьего абзаца
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее в пятницу он сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс.
"Что касается дизеля, то, безусловно, может привести к уменьшению объемов поставок, там незначительно, но все равно это меньше, чем было запланировано... Это повлияет, безусловно, на мировые рынки, то есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших заводов - это в ущерб мировым рынкам однозначно", - сказал Новак журналистам.
Он отметил, что на октябрь правительством был разрешен экспорт дизтоплива в объеме 510 тысяч тонн. Сейчас на ноябрь готовятся более высокие цифры - примерно 2-2,1 миллиона тонн.
"В том числе из этого объема могут быть поставлены и в Соединенные Штаты Америки, как только партнеры захотят", - добавил Новак.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил ранее в пятницу, что Киев в очередной раз ослушался президента США Дональда Трампа, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
 
НефтьРОССИЯУКРАИНАСШАКиевАлександр НовакДональд ТрампЮрий УшаковНПЗ
 
 
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