https://1prime.ru/20261030/novak-874832054.html
Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак
Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак - 30.10.2026, ПРАЙМ
Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак
Добавлены слова Новака и бэкграунд после третьего абзаца | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:41+0300
2026-10-30T18:41+0300
2026-10-30T18:41+0300
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Добавлены слова Новака и бэкграунд после третьего абзаца
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее в пятницу он сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс.
"Что касается дизеля, то, безусловно, может привести к уменьшению объемов поставок, там незначительно, но все равно это меньше, чем было запланировано... Это повлияет, безусловно, на мировые рынки, то есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших заводов - это в ущерб мировым рынкам однозначно", - сказал Новак журналистам.
Он отметил, что на октябрь правительством был разрешен экспорт дизтоплива в объеме 510 тысяч тонн. Сейчас на ноябрь готовятся более высокие цифры - примерно 2-2,1 миллиона тонн.
"В том числе из этого объема могут быть поставлены и в Соединенные Штаты Америки, как только партнеры захотят", - добавил Новак.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил ранее в пятницу, что Киев в очередной раз ослушался президента США Дональда Трампа, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
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нефть, россия, украина, сша, киев, александр новак, дональд трамп, юрий ушаков, нпз
Нефть, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Киев, Александр Новак, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, НПЗ
Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак
Новак: атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизеля на мировой рынок
Добавлены слова Новака и бэкграунд после третьего абзаца
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее в пятницу он сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс.
"Что касается дизеля, то, безусловно, может привести к уменьшению объемов поставок, там незначительно, но все равно это меньше, чем было запланировано... Это повлияет, безусловно, на мировые рынки, то есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших заводов - это в ущерб мировым рынкам однозначно", - сказал Новак журналистам.
Он отметил, что на октябрь правительством был разрешен экспорт дизтоплива в объеме 510 тысяч тонн. Сейчас на ноябрь готовятся более высокие цифры - примерно 2-2,1 миллиона тонн.
"В том числе из этого объема могут быть поставлены и в Соединенные Штаты Америки, как только партнеры захотят", - добавил Новак.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил ранее в пятницу, что Киев в очередной раз ослушался президента США Дональда Трампа, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.