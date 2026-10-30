https://1prime.ru/20261030/novak-874832054.html

Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак

Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак - 30.10.2026, ПРАЙМ

Атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые рынки, заявил Новак

Добавлены слова Новака и бэкграунд после третьего абзаца | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:41+0300

2026-10-30T18:41+0300

2026-10-30T18:41+0300

нефть

россия

украина

сша

киев

александр новак

дональд трамп

юрий ушаков

нпз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874832054.jpg?1793374911

Добавлены слова Новака и бэкграунд после третьего абзаца МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки на российские НПЗ могут повлиять на поставки дизельного топлива на мировой рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее в пятницу он сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. "Что касается дизеля, то, безусловно, может привести к уменьшению объемов поставок, там незначительно, но все равно это меньше, чем было запланировано... Это повлияет, безусловно, на мировые рынки, то есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших заводов - это в ущерб мировым рынкам однозначно", - сказал Новак журналистам. Он отметил, что на октябрь правительством был разрешен экспорт дизтоплива в объеме 510 тысяч тонн. Сейчас на ноябрь готовятся более высокие цифры - примерно 2-2,1 миллиона тонн. "В том числе из этого объема могут быть поставлены и в Соединенные Штаты Америки, как только партнеры захотят", - добавил Новак. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил ранее в пятницу, что Киев в очередной раз ослушался президента США Дональда Трампа, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, украина, сша, киев, александр новак, дональд трамп, юрий ушаков, нпз