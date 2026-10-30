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Доля студий и однушек в новостройках Москвы достигла 48%
Доля студий и однушек в новостройках Москвы достигла 48% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Доля студий и однушек в новостройках Москвы достигла 48%
Доля студий и однокомнатных квартир в новостройках Москвы за десять лет увеличилась с 42 до 48%, сообщила РИА Недвижимость аналитик "Циана" Елена Бобровская. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:04+0300
2026-10-30T11:04+0300
2026-10-30T11:04+0300
недвижимость
бизнес
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циан
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Доля студий и однокомнатных квартир в новостройках Москвы за десять лет увеличилась с 42 до 48%, сообщила РИА Недвижимость аналитик "Циана" Елена Бобровская. "В домах, которые сдаются в 2026 году, доля студий и однушек составляет 48%. В 2016-м она равнялась 42%. В 2020-е годы застройщики меняли квартирографию в пользу более компактных квартир на фоне повышенного интереса к ним. Такие лоты активно приобретали и инвесторы в период действия льготных ставок, и обычные покупатели из-за изменения демографических установок: растет число домохозяйств, состоящих из одного или двух человек, которым не требуются квартиры с большим числом комнат", – сказала она. Доля же двухкомнатных квартир сократилась за десять лет с 36 до 33%, трехкомнатных – с 19 до 15%, отметила Бобровская. Сейчас в уже сданных домах в Москве на долю студий и однушек приходится 29% нераспроданных квартир, десять лет назад показатель составлял 25%, уточнила она. По словам основательницы платформы bnMAP.pro Ирины Доброхотовой, в столичных домах со сроками ввода в 2027-2031 лучше всего продаются именно студии – к настоящему времени не распроданы 44% лотов этого формата, тогда как доля нереализованных однокомнатных квартир составляет 51%, двухкомнатных – 55%, трехкомнатных – 62%. "Студии и однокомнатные квартиры по-прежнему остаются наиболее доступным вариантом для приобретения жилья. Тем не менее с сокращением разницы в площади между студиями и однокомнатными квартирами, покупатели все чаще выбирают варианты с выделенной кухней", – добавил риелтор компании "Этажи" Иван Золотарев.
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недвижимость, бизнес, москва, циан
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, ЦИАН
Доля студий и однушек в новостройках Москвы достигла 48%
Бобровская: доля студий и однушек в новостройках Москвы за десять лет выросла с 42 до 48%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Доля студий и однокомнатных квартир в новостройках Москвы за десять лет увеличилась с 42 до 48%, сообщила РИА Недвижимость аналитик "Циана" Елена Бобровская.
"В домах, которые сдаются в 2026 году, доля студий и однушек составляет 48%. В 2016-м она равнялась 42%. В 2020-е годы застройщики меняли квартирографию в пользу более компактных квартир на фоне повышенного интереса к ним. Такие лоты активно приобретали и инвесторы в период действия льготных ставок, и обычные покупатели из-за изменения демографических установок: растет число домохозяйств, состоящих из одного или двух человек, которым не требуются квартиры с большим числом комнат", – сказала она.
Доля же двухкомнатных квартир сократилась за десять лет с 36 до 33%, трехкомнатных – с 19 до 15%, отметила Бобровская.
Сейчас в уже сданных домах в Москве на долю студий и однушек приходится 29% нераспроданных квартир, десять лет назад показатель составлял 25%, уточнила она.
По словам основательницы платформы bnMAP.pro Ирины Доброхотовой, в столичных домах со сроками ввода в 2027-2031 лучше всего продаются именно студии – к настоящему времени не распроданы 44% лотов этого формата, тогда как доля нереализованных однокомнатных квартир составляет 51%, двухкомнатных – 55%, трехкомнатных – 62%.
"Студии и однокомнатные квартиры по-прежнему остаются наиболее доступным вариантом для приобретения жилья. Тем не менее с сокращением разницы в площади между студиями и однокомнатными квартирами, покупатели все чаще выбирают варианты с выделенной кухней", – добавил риелтор компании "Этажи" Иван Золотарев.