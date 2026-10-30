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Орешкин назвал атаки Украины на НПЗ угрозой для внешнего рынка

Орешкин назвал атаки Украины на НПЗ угрозой для внешнего рынка - 30.10.2026, ПРАЙМ

Орешкин назвал атаки Украины на НПЗ угрозой для внешнего рынка

Атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы России являются угрозой в первую очередь для внешнего рынка, заявил замглавы администрации президента России... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:53+0300

2026-10-30T17:53+0300

2026-10-30T17:53+0300

нефть

россия

украина

максим орешкин

александр новак

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы России являются угрозой в первую очередь для внешнего рынка, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. "Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынок", - сказал ИС "Вести" Орешкин.

украина

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нефть, россия, украина, максим орешкин, александр новак