https://1prime.ru/20261030/oreshkin-874828815.html
Орешкин назвал атаки Украины на НПЗ угрозой для внешнего рынка
Орешкин назвал атаки Украины на НПЗ угрозой для внешнего рынка - 30.10.2026, ПРАЙМ
Орешкин назвал атаки Украины на НПЗ угрозой для внешнего рынка
Атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы России являются угрозой в первую очередь для внешнего рынка, заявил замглавы администрации президента России... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:53+0300
2026-10-30T17:53+0300
2026-10-30T17:53+0300
нефть
россия
украина
максим орешкин
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874828815.jpg?1793371985
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы России являются угрозой в первую очередь для внешнего рынка, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс.
"Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынок", - сказал ИС "Вести" Орешкин.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, украина, максим орешкин, александр новак
Нефть, РОССИЯ, УКРАИНА, Максим Орешкин, Александр Новак
Орешкин назвал атаки Украины на НПЗ угрозой для внешнего рынка
Орешкин: атаки Украины на НПЗ в первую очередь угрожают внешнему рынку
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы России являются угрозой в первую очередь для внешнего рынка, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс.
"Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынок", - сказал ИС "Вести" Орешкин.