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Песков прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ

Песков прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ - 30.10.2026, ПРАЙМ

Песков прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ

Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы сейчас не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T16:30+0300

2026-10-30T16:30+0300

2026-10-30T16:30+0300

нефть

россия

украина

дмитрий песков

александр новак

всу

нпз

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы сейчас не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ставят ли атаки на НПЗ под вопрос проведение нового раунда переговоров по урегулированию на Украине. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина в пятницу атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс.

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нефть, россия, украина, дмитрий песков, александр новак, всу, нпз