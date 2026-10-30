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Песков прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ
Песков прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Песков прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ
Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы сейчас не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:30+0300
2026-10-30T16:30+0300
2026-10-30T16:30+0300
нефть
россия
украина
дмитрий песков
александр новак
всу
нпз
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы сейчас не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ставят ли атаки на НПЗ под вопрос проведение нового раунда переговоров по урегулированию на Украине. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина в пятницу атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс.
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нефть, россия, украина, дмитрий песков, александр новак, всу, нпз
Нефть, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Александр Новак, ВСУ, НПЗ
Песков прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ
Песков: атаки ВСУ на российские НПЗ не ставят под вопрос переговоры по Украине