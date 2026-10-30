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Москва не планирует поднимать тему атак на НПЗ на переговорах в Абу-Даби
Москва не планирует поднимать тему атак на НПЗ на переговорах в Абу-Даби - 30.10.2026, ПРАЙМ
Москва не планирует поднимать тему атак на НПЗ на переговорах в Абу-Даби
Москва не планирует поднимать тему атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:30+0300
2026-10-30T16:30+0300
2026-10-30T16:30+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Москва не планирует поднимать тему атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нами не будет. Мы этому противодействуем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли российская делегация на предстоящих переговорах поднять тему атак ВСУ на российские НПЗ. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия ведет СВО, чтобы лишить Киев возможности наносить удары. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина в пятницу атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс.
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Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Абу-Даби, Киев, Дмитрий Песков, Александр Новак, ВСУ, НПЗ
Москва не планирует поднимать тему атак на НПЗ на переговорах в Абу-Даби
Песков: Москва не планирует поднимать тему атак ВСУ на российские НПЗ в Абу-Даби