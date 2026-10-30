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Правительство продлило льготный период ввоза белорусских товаров

Правительство продлило льготный период ввоза белорусских товаров - 30.10.2026, ПРАЙМ

Правительство продлило льготный период ввоза белорусских товаров

Правительство РФ продлило период ввоза белорусских товаров в РФ, в который белорусские импортеры освобождаются от уплаты обеспечительного платежа в рамках... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:16+0300

2026-10-30T14:16+0300

2026-10-30T14:16+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило период ввоза белорусских товаров в РФ, в который белорусские импортеры освобождаются от уплаты обеспечительного платежа в рамках системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ): льготный период ввоза будет действовать с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года, следует из соответствующего постановления кабмина. Ранее предполагалось, что льготных период для импортеров товаров из Белоруссии будет действовать с 1 июня по 31 октября 2026 года. Теперь этот срок продлен до конца июня 2027 года, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов. Как отмечается в документе, изменение вступит в силу с 1 ноября 2026 года. С 1 июня для российских импортеров начал действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) - система подтверждения ожидания товаров. В основе системы – цифровой сервис налоговой службы, через который подается заявка на ввоз товара (с указанием участников сделки, сведений о товаре, транспортном средстве, дате ввоза и сумме обеспечительного платежа) и выдается QR-код (цифровой идентификатор подтвержденной поставки). ФТС России, в свою очередь, проверяет этот QR-код. С 1 июля импортеры товаров из стран ЕАЭС в рамках действия СПОТ начали уплачивать обеспечительный платеж, при этом импортеры товаров из Белоруссии начнут его вносить с 1 ноября текущего года.

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бизнес, россия, белоруссия, армения, казахстан, еаэс, фтс, фтс россии