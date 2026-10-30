Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль BP в январе-сентябре выросла в 3,6 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/pribyl-874802251.html
Чистая прибыль BP в январе-сентябре выросла в 3,6 раза
Чистая прибыль BP в январе-сентябре выросла в 3,6 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль BP в январе-сентябре выросла в 3,6 раза
Чистая прибыль британской энергетической BP Plc., приходящаяся на акционеров, за первые три квартала 2026 года составила 12,449 миллиарда долларов, что примерно | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:52+0300
2026-10-30T10:57+0300
bp
вр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874802251.jpg?1793347020
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль британской энергетической BP Plc., приходящаяся на акционеров, за первые три квартала 2026 года составила 12,449 миллиарда долларов, что примерно в 3,6 раза больше показателя аналогичного прошлогоднего периода, следует из отчетности компании. В пересчете на акцию разводненная прибыль ВР поднялась до 4,73 доллара с 1,31 доллара за аналогичный период прошлого года. А выручка при этом увеличилась на 33,5% - до 193,369 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов BP за период снизился на 3% в годовом выражении и составил 1,47 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. По итогам третьего квартала чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 4 раза в годовом выражении - до 4,696 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании выросла до 1,79 доллара с 0,44 доллара годом ранее. А квартальная выручка ВР поднялась на 41% и составила 69,884 миллиарда долларов. BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
bp, вр
BP, ВР
10:52 30.10.2026 (обновлено: 10:57 30.10.2026)
 
Чистая прибыль BP в январе-сентябре выросла в 3,6 раза

Чистая прибыль BP в январе-сентябре выросла в 3,6 раза, до 12,5 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль британской энергетической BP Plc., приходящаяся на акционеров, за первые три квартала 2026 года составила 12,449 миллиарда долларов, что примерно в 3,6 раза больше показателя аналогичного прошлогоднего периода, следует из отчетности компании.
В пересчете на акцию разводненная прибыль ВР поднялась до 4,73 доллара с 1,31 доллара за аналогичный период прошлого года. А выручка при этом увеличилась на 33,5% - до 193,369 миллиарда долларов.
Объем добычи углеводородов BP за период снизился на 3% в годовом выражении и составил 1,47 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.
По итогам третьего квартала чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 4 раза в годовом выражении - до 4,696 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании выросла до 1,79 доллара с 0,44 доллара годом ранее. А квартальная выручка ВР поднялась на 41% и составила 69,884 миллиарда долларов.
BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
 
BPВР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала