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Чистая прибыль BP в январе-сентябре выросла в 3,6 раза

Чистая прибыль BP в январе-сентябре выросла в 3,6 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль BP в январе-сентябре выросла в 3,6 раза

Чистая прибыль британской энергетической BP Plc., приходящаяся на акционеров, за первые три квартала 2026 года составила 12,449 миллиарда долларов, что примерно | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:52+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль британской энергетической BP Plc., приходящаяся на акционеров, за первые три квартала 2026 года составила 12,449 миллиарда долларов, что примерно в 3,6 раза больше показателя аналогичного прошлогоднего периода, следует из отчетности компании. В пересчете на акцию разводненная прибыль ВР поднялась до 4,73 доллара с 1,31 доллара за аналогичный период прошлого года. А выручка при этом увеличилась на 33,5% - до 193,369 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов BP за период снизился на 3% в годовом выражении и составил 1,47 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. По итогам третьего квартала чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 4 раза в годовом выражении - до 4,696 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании выросла до 1,79 доллара с 0,44 доллара годом ранее. А квартальная выручка ВР поднялась на 41% и составила 69,884 миллиарда долларов. BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

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