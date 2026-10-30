https://1prime.ru/20261030/pribyl-874826249.html
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 16,2%
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 16,2% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 16,2%
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за январь-сентябрь текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 88,2... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:01+0300
2026-10-30T17:01+0300
2026-10-30T17:01+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за январь-сентябрь текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 88,2 миллиарда рублей против 105,2 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка увеличилась на 3% - до 983,6 миллиарда рублей. Компания объяснила динамику показателя в основном увеличением выручки от реализации товарной нефти.
Себестоимость продаж увеличилась на 2,9% - до 869,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 3,7% - до 114,4 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 1% и составила 78,8 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения сократилась на 20,9% - до 123,1 миллиарда рублей.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.
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бизнес, нефть, транснефть, росимущество
Бизнес, Нефть, Транснефть, Росимущество
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 16,2%
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за январь-сентябрь снизилась на 16,2%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за январь-сентябрь текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 88,2 миллиарда рублей против 105,2 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка увеличилась на 3% - до 983,6 миллиарда рублей. Компания объяснила динамику показателя в основном увеличением выручки от реализации товарной нефти.
Себестоимость продаж увеличилась на 2,9% - до 869,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 3,7% - до 114,4 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 1% и составила 78,8 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения сократилась на 20,9% - до 123,1 миллиарда рублей.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы, 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.