https://1prime.ru/20261030/rkfr-874791065.html

РКФР готов рассмотреть возможность участия в строительстве АЭС в Киргизии

РКФР готов рассмотреть возможность участия в строительстве АЭС в Киргизии - 30.10.2026, ПРАЙМ

РКФР готов рассмотреть возможность участия в строительстве АЭС в Киргизии

Российско-киргизский фонд развития (РКФР) готов рассмотреть возможность участия в строительстве атомной электростанции в Киргизии, рассказал РИА Новости... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T04:21+0300

2026-10-30T04:21+0300

2026-10-30T04:21+0300

россия

киргизия

садыр жапаров

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874791065.jpg?1793323307

БИШКЕК, 30 окт - ПРАЙМ. Российско-киргизский фонд развития (РКФР) готов рассмотреть возможность участия в строительстве атомной электростанции в Киргизии, рассказал РИА Новости председатель правления фонда, бывший исполняющий обязанности премьера страны Артем Новиков. В середине октября на республиканском совещании президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в ближайшее время в целях достижения стабильного энергоснабжения и снижения углеродного воздействия республика начнет подготовку инфраструктуры для развития атомной энергетики. "Что касается атомной энергетики, это вопрос государственного уровня. Если будут приняты соответствующие решения и сформированы конкретные инвестиционные проекты, фонд готов рассматривать возможные механизмы своего участия в пределах своего мандата", - сказал Новиков. По словам председателя правления, РКФР уже участвует в финансировании крупных проектов в сфере возобновляемой энергетики, в том числе реализуемых с участием российского бизнеса. "Энергетика для нас - важное стратегическое направление, поскольку без создания новых генерирующих мощностей невозможно обеспечить дальнейший рост экономики", - подчеркнул глава финансового института. Руководитель фонда отметил, что среди крупнейших проектов, финансируемых РКФР, солнечная электростанция "Бишкек Солар" мощностью 300 МВт общей стоимостью 285 миллионов долларов. Также фонд участвует в проекте ветроэлектростанции "НоваВинд Кыргызстан" мощностью 100 МВт, реализуемом совместно со структурой "Росатома", и финансирует комплекс малых ГЭС "Альянс Гидро" в Таласской области общей мощностью 23,6 МВт. "Таким образом, сегодня у РКФР уже формируется серьезный портфель проектов в гидро-, солнечной и ветровой энергетике с общей установленной мощностью более 600 МВт и объемом выработки более 1,5 млн кВт/ч электроэнергии. Мы готовы расширять его за счет новых проектов, в том числе с участием российских компаний, которые помогут наращивать генерирующие мощности Кыргызстана", - подчеркнул Новиков. Российско-Киргизский фонд развития был создан в 2014 году как финансовый инструмент, который должен был помочь адаптироваться экономики Киргизии к условиям Евразийского экономического союза. Первоначальный уставной капитал фонда в 500 миллионов долларов полностью был внесен российской стороной.

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киргизия, садыр жапаров, росатом