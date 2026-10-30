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Россия создаст межправкомиссии с пятью африканскими странами

Россия создаст межправкомиссии с пятью африканскими странами - 30.10.2026, ПРАЙМ

Россия создаст межправкомиссии с пятью африканскими странами

Россия подписала соглашения о создании межправительственных комиссий с пятью африканскими странами - с Демократической Республикой Конго, Нигером, Южным... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:35+0300

2026-10-30T18:35+0300

2026-10-30T18:35+0300

россия

мировая экономика

нигер

южный судан

сенегал

максим решетников

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия подписала соглашения о создании межправительственных комиссий с пятью африканскими странами - с Демократической Республикой Конго, Нигером, Южным Суданом, Сенегалом и Кенией, сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ. "На полях состоявшегося в Москве третьего саммита Россия-Африка Россия подписала соглашения о создании межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Демократической Республикой Конго, Нигером, Южным Суданом, Сенегалом и Кенией", - говорится в сообщении. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, сотрудничество в рамках межправкомиссий позволяет эффективно работать над торговыми и инвестиционными проектами. "Кроме того, российские и африканские эксперты смогут обмениваться информацией, опытом и лучшими практиками по вопросам экономического развития, инвестиционной политики и нормативного регулирования в сфере укрепления бизнес-среды, реализации научных и технических исследований, и развития инновационной деятельности", - добавили в министерстве.

нигер

южный судан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, нигер, южный судан, сенегал, максим решетников