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Россия создаст межправкомиссии с пятью африканскими странами
Россия создаст межправкомиссии с пятью африканскими странами - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россия создаст межправкомиссии с пятью африканскими странами
Россия подписала соглашения о создании межправительственных комиссий с пятью африканскими странами - с Демократической Республикой Конго, Нигером, Южным... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:35+0300
2026-10-30T18:35+0300
2026-10-30T18:35+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия подписала соглашения о создании межправительственных комиссий с пятью африканскими странами - с Демократической Республикой Конго, Нигером, Южным Суданом, Сенегалом и Кенией, сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ.
"На полях состоявшегося в Москве третьего саммита Россия-Африка Россия подписала соглашения о создании межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Демократической Республикой Конго, Нигером, Южным Суданом, Сенегалом и Кенией", - говорится в сообщении.
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, сотрудничество в рамках межправкомиссий позволяет эффективно работать над торговыми и инвестиционными проектами.
"Кроме того, российские и африканские эксперты смогут обмениваться информацией, опытом и лучшими практиками по вопросам экономического развития, инвестиционной политики и нормативного регулирования в сфере укрепления бизнес-среды, реализации научных и технических исследований, и развития инновационной деятельности", - добавили в министерстве.
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россия, мировая экономика, нигер, южный судан, сенегал, максим решетников
РОССИЯ, Мировая экономика, НИГЕР, ЮЖНЫЙ СУДАН, СЕНЕГАЛ, Максим Решетников
Россия создаст межправкомиссии с пятью африканскими странами
Россия подписала соглашения о создании межправкомиссий с пятью африканскими странами
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия подписала соглашения о создании межправительственных комиссий с пятью африканскими странами - с Демократической Республикой Конго, Нигером, Южным Суданом, Сенегалом и Кенией, сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ.
"На полях состоявшегося в Москве третьего саммита Россия-Африка Россия подписала соглашения о создании межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Демократической Республикой Конго, Нигером, Южным Суданом, Сенегалом и Кенией", - говорится в сообщении.
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, сотрудничество в рамках межправкомиссий позволяет эффективно работать над торговыми и инвестиционными проектами.
"Кроме того, российские и африканские эксперты смогут обмениваться информацией, опытом и лучшими практиками по вопросам экономического развития, инвестиционной политики и нормативного регулирования в сфере укрепления бизнес-среды, реализации научных и технических исследований, и развития инновационной деятельности", - добавили в министерстве.