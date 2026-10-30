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Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 60%

Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 60% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в январе-сентябре выросла на 60%

Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла на 60% в годовом выражении, до 369,27 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T19:45+0300

2026-10-30T19:45+0300

2026-10-30T19:45+0300

нефть

россия

газпром

газпром нефть

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года выросла на 60% в годовом выражении, до 369,27 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 10,2%, до 2,397 триллиона рублей. Валовая прибыль выросла в 2,2 раза, составив 621,7 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства на 30 сентября 2026 года выросли на 47,9% - до 1,201 триллиона, краткосрочные также увеличились на 40,3%, до 2,2 триллиона рублей. "Газпром нефть" занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами

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