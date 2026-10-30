Октябрь принес рублю уверенное восстановление

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Тренд восстановления рубля продолжается. На завершающую октябрь неделю курс рубля относительно главных мировых валют усилился до месячного максимума, пробивая вниз психологическую отметку в 80 рублей.Среди ключевых факторов, которые поддерживают рубль, выделим пик налоговых выплат экспортерами, повышающий предложение на валютном рынке. Также после сохранения ключевой ставки на уровне 14% второй раз подряд Банк России обозначил паузу в смягчительном цикле денежно-кредитной политики. Есть все основания полагать, что она продлится до конца года. Это усиливает инвестиционный интерес к рублевым инструментам.Благоприятно на рубль влияют и высокие цены на нефть. В октябре стоимость барреля Urals не падала ниже 100 долларов, доходя периодически до 130. Очевидно, внешнеторговое сальдо будет комфортным по итогам четвертого квартала 2026 года.Ключевыми факторами, которые давят на рубль, сейчас остаются геоэкономика, а также покупка золота и иностранной валюты российским Минфином в рамках бюджетного правила.ФРС США и ЕЦБ также заметно влияют на расстановку сил. В минувшую среду Федрезерв оставил ставку на уровне 3,75-4%. Свое решение принял вчера и ЕЦБ. Как прогнозировало большинство участников рынка, регулятор сохранил ставку без изменений после двух повышений подряд, на значениях 2,65%.Тем не менее, вероятность ужесточения монетарного курса уже в декабре рынок оценивает как высокую, особенно для ФРС, и внимательно прислушивается не столько к цифрам, сколько к риторике выступлений глав финансовых регуляторов по итогам заседаний.В паре евро/доллар наблюдаем снижение до значений 1,1-1,11 по нижней границе и до 1,125-1,13 по верхней.Доллар до начала ноября демонстрирует снижение со смещением в коридор 79-83 рубля.Евро также сдает позиции к рублю по итогам октября. Границы торгового диапазона на сегодня составляют 88,00-93,50 рубля.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Тренд восстановления рубля продолжается. На завершающую октябрь неделю курс рубля относительно главных мировых валют усилился до месячного максимума, пробивая вниз психологическую отметку в 80 рублей.
Среди ключевых факторов, которые поддерживают рубль, выделим пик налоговых выплат экспортерами, повышающий предложение на валютном рынке. Также после сохранения ключевой ставки на уровне 14% второй раз подряд Банк России обозначил паузу в смягчительном цикле денежно-кредитной политики. Есть все основания полагать, что она продлится до конца года. Это усиливает инвестиционный интерес к рублевым инструментам.
Благоприятно на рубль влияют и высокие цены на нефть. В октябре стоимость барреля Urals не падала ниже 100 долларов, доходя периодически до 130. Очевидно, внешнеторговое сальдо будет комфортным по итогам четвертого квартала 2026 года.
Ключевыми факторами, которые давят на рубль, сейчас остаются геоэкономика, а также покупка золота и иностранной валюты российским Минфином в рамках бюджетного правила.
ФРС США и ЕЦБ также заметно влияют на расстановку сил. В минувшую среду Федрезерв оставил ставку на уровне 3,75-4%. Свое решение принял вчера и ЕЦБ. Как прогнозировало большинство участников рынка, регулятор сохранил ставку без изменений после двух повышений подряд, на значениях 2,65%.
Тем не менее, вероятность ужесточения монетарного курса уже в декабре рынок оценивает как высокую, особенно для ФРС, и внимательно прислушивается не столько к цифрам, сколько к риторике выступлений глав финансовых регуляторов по итогам заседаний.
В паре евро/доллар наблюдаем снижение до значений 1,1-1,11 по нижней границе и до 1,125-1,13 по верхней.
Доллар до начала ноября демонстрирует снижение со смещением в коридор 79-83 рубля.
Евро также сдает позиции к рублю по итогам октября. Границы торгового диапазона на сегодня составляют 88,00-93,50 рубля.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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