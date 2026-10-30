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Октябрь принес рублю уверенное восстановление - 30.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261030/rubl-874795029.html
Октябрь принес рублю уверенное восстановление
Октябрь принес рублю уверенное восстановление - 30.10.2026, ПРАЙМ
Октябрь принес рублю уверенное восстановление
Тренд восстановления рубля продолжается. На завершающую октябрь неделю курс рубля относительно главных мировых валют усилился до месячного максимума, пробивая... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:01+0300
2026-10-30T09:01+0300
экономика
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мнения аналитиков
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Тренд восстановления рубля продолжается. На завершающую октябрь неделю курс рубля относительно главных мировых валют усилился до месячного максимума, пробивая вниз психологическую отметку в 80 рублей.Среди ключевых факторов, которые поддерживают рубль, выделим пик налоговых выплат экспортерами, повышающий предложение на валютном рынке. Также после сохранения ключевой ставки на уровне 14% второй раз подряд Банк России обозначил паузу в смягчительном цикле денежно-кредитной политики. Есть все основания полагать, что она продлится до конца года. Это усиливает инвестиционный интерес к рублевым инструментам.Благоприятно на рубль влияют и высокие цены на нефть. В октябре стоимость барреля Urals не падала ниже 100 долларов, доходя периодически до 130. Очевидно, внешнеторговое сальдо будет комфортным по итогам четвертого квартала 2026 года.Ключевыми факторами, которые давят на рубль, сейчас остаются геоэкономика, а также покупка золота и иностранной валюты российским Минфином в рамках бюджетного правила.ФРС США и ЕЦБ также заметно влияют на расстановку сил. В минувшую среду Федрезерв оставил ставку на уровне 3,75-4%. Свое решение принял вчера и ЕЦБ. Как прогнозировало большинство участников рынка, регулятор сохранил ставку без изменений после двух повышений подряд, на значениях 2,65%.Тем не менее, вероятность ужесточения монетарного курса уже в декабре рынок оценивает как высокую, особенно для ФРС, и внимательно прислушивается не столько к цифрам, сколько к риторике выступлений глав финансовых регуляторов по итогам заседаний.В паре евро/доллар наблюдаем снижение до значений 1,1-1,11 по нижней границе и до 1,125-1,13 по верхней.Доллар до начала ноября демонстрирует снижение со смещением в коридор 79-83 рубля.Евро также сдает позиции к рублю по итогам октября. Границы торгового диапазона на сегодня составляют 88,00-93,50 рубля.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, валюта, курсы валют, нефть, евро, доллар сша, мнения аналитиков
Экономика, Рынок, РОССИЯ, валюта, Курсы валют, Нефть, евро, Доллар США, Мнения аналитиков
09:01 30.10.2026
 
Октябрь принес рублю уверенное восстановление

Проценко: тренд восстановления рубля продолжается

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Тренд восстановления рубля продолжается. На завершающую октябрь неделю курс рубля относительно главных мировых валют усилился до месячного максимума, пробивая вниз психологическую отметку в 80 рублей.
Среди ключевых факторов, которые поддерживают рубль, выделим пик налоговых выплат экспортерами, повышающий предложение на валютном рынке. Также после сохранения ключевой ставки на уровне 14% второй раз подряд Банк России обозначил паузу в смягчительном цикле денежно-кредитной политики. Есть все основания полагать, что она продлится до конца года. Это усиливает инвестиционный интерес к рублевым инструментам.
Благоприятно на рубль влияют и высокие цены на нефть. В октябре стоимость барреля Urals не падала ниже 100 долларов, доходя периодически до 130. Очевидно, внешнеторговое сальдо будет комфортным по итогам четвертого квартала 2026 года.
Ключевыми факторами, которые давят на рубль, сейчас остаются геоэкономика, а также покупка золота и иностранной валюты российским Минфином в рамках бюджетного правила.
ФРС США и ЕЦБ также заметно влияют на расстановку сил. В минувшую среду Федрезерв оставил ставку на уровне 3,75-4%. Свое решение принял вчера и ЕЦБ. Как прогнозировало большинство участников рынка, регулятор сохранил ставку без изменений после двух повышений подряд, на значениях 2,65%.
Тем не менее, вероятность ужесточения монетарного курса уже в декабре рынок оценивает как высокую, особенно для ФРС, и внимательно прислушивается не столько к цифрам, сколько к риторике выступлений глав финансовых регуляторов по итогам заседаний.
В паре евро/доллар наблюдаем снижение до значений 1,1-1,11 по нижней границе и до 1,125-1,13 по верхней.
Доллар до начала ноября демонстрирует снижение со смещением в коридор 79-83 рубля.
Евро также сдает позиции к рублю по итогам октября. Границы торгового диапазона на сегодня составляют 88,00-93,50 рубля.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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