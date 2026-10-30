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Спрос российских туристов на круизы в Китае вырос в 2,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Спрос российских туристов на круизы в Китае вырос в 2,5 раза
Спрос российских туристов на круизы в Китае вырос в 2,5 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Спрос российских туристов на круизы в Китае вырос в 2,5 раза
Спрос российских туристов на круизы по реке Янцзы на юге Китая вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказала исполнительный директор Ассоциации... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:31+0300
2026-10-30T09:26+0300
туризм
бизнес
россия
китай
атор
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на круизы по реке Янцзы на юге Китая вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "По динамике прямо какая-то удивительная история - это круизы. Речные круизы по Янцзы в Китае. Нашим туристам это очень зашло. Поскольку низкая база была, динамика впечатляющая - больше 150% рост спроса к тому году - это конечно весна-лето-начало осени", - сказала Ломидзе журналистам в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026. При этом, по ее словам, зимой российские туристы пока не особо хотят отправляться в круизы.
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туризм, бизнес, россия, китай, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, АТОР
08:31 30.10.2026 (обновлено: 09:26 30.10.2026)
 
Спрос российских туристов на круизы в Китае вырос в 2,5 раза

АТОР: спрос российских туристов на круизы по реке Янцзы в Китае вырос в 2,5 раза

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на круизы по реке Янцзы на юге Китая вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По динамике прямо какая-то удивительная история - это круизы. Речные круизы по Янцзы в Китае. Нашим туристам это очень зашло. Поскольку низкая база была, динамика впечатляющая - больше 150% рост спроса к тому году - это конечно весна-лето-начало осени", - сказала Ломидзе журналистам в кулуарах Форума туристических территорий FIIT-2026.
При этом, по ее словам, зимой российские туристы пока не особо хотят отправляться в круизы.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙАТОР
 
 
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