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США заключили контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти
США заключили контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти - 30.10.2026, ПРАЙМ
США заключили контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти
Министерство энергетики США заключило контракты на высвобождение еще более 40 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, завершив тем самым выполнение | 30.10.2026, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики США заключило контракты на высвобождение еще более 40 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, завершив тем самым выполнение обязательств выделить в совокупности 172 миллионов баррелей, следует из заявления ведомства. "Последние контракты министерства энергетики в размере более чем 40 миллионов баррелей завершают выполнение нашего обязательства о высвобождении 172 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва", - заявил заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт, слова которого приводит ведомство. В министерстве уточнили, что высвобождение нефти проводится в рамках согласованных действий стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА), предусматривающих использование в общей сложности 400 миллионов баррелей стратегических запасов. По словам Хауствайта, с начала следующего года США планируют вернуть в стратегический резерв более 216 миллионов баррелей нефти. Это включает в себя дополнительные 44 миллиона баррелей стоимостью более 4 миллиардов долларов, которые, как утверждает ведомство, будут получены без дополнительных расходов для американских налогоплательщиков. В Минэнерго добавили, что нефть по заключенным контрактам будет поставляться из хранилищ Big Hill и Bryan Mound. В марте МЭА организовало высвобождение из резервов 400 миллионов баррелей нефти, однако некоторые страны сохранили свои запасы, посчитав, что в их использовании нет необходимости. В начале октября страны "большой семерки" договорились высвободить до 100 миллионов баррелей, однако позднее представители ЕС пояснили, что речь идет лишь об объемах, оставшихся от мартовского решения. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран. По последним данным управления энергетической информации США (EIA), по состоянию на 23 октября объем стратегического нефтяного резерва США опустился до 282,6 миллиона баррелей, обновив минимум с октября 1982 года.
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нефть, сша, иран, ормузский пролив, мэа, ес
Нефть, США, ИРАН, Ормузский пролив, МЭА, ЕС
США заключили контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти
Минэнерго США заключило контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти из запасов
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики США заключило контракты на высвобождение еще более 40 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, завершив тем самым выполнение обязательств выделить в совокупности 172 миллионов баррелей, следует из заявления ведомства.
"Последние контракты министерства энергетики в размере более чем 40 миллионов баррелей завершают выполнение нашего обязательства о высвобождении 172 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва", - заявил заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт, слова которого приводит ведомство.
В министерстве уточнили, что высвобождение нефти проводится в рамках согласованных действий стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА), предусматривающих использование в общей сложности 400 миллионов баррелей стратегических запасов.
По словам Хауствайта, с начала следующего года США планируют вернуть в стратегический резерв более 216 миллионов баррелей нефти. Это включает в себя дополнительные 44 миллиона баррелей стоимостью более 4 миллиардов долларов, которые, как утверждает ведомство, будут получены без дополнительных расходов для американских налогоплательщиков.
В Минэнерго добавили, что нефть по заключенным контрактам будет поставляться из хранилищ Big Hill и Bryan Mound.
В марте МЭА организовало высвобождение из резервов 400 миллионов баррелей нефти, однако некоторые страны сохранили свои запасы, посчитав, что в их использовании нет необходимости. В начале октября страны "большой семерки" договорились высвободить до 100 миллионов баррелей, однако позднее представители ЕС пояснили, что речь идет лишь об объемах, оставшихся от мартовского решения.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
По последним данным управления энергетической информации США (EIA), по состоянию на 23 октября объем стратегического нефтяного резерва США опустился до 282,6 миллиона баррелей, обновив минимум с октября 1982 года.