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США заключили контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти - 30.10.2026, ПРАЙМ
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США заключили контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти
США заключили контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти - 30.10.2026, ПРАЙМ
США заключили контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти
Министерство энергетики США заключило контракты на высвобождение еще более 40 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, завершив тем самым выполнение | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:02+0300
2026-10-30T12:19+0300
нефть
сша
иран
ормузский пролив
мэа
ес
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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики США заключило контракты на высвобождение еще более 40 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, завершив тем самым выполнение обязательств выделить в совокупности 172 миллионов баррелей, следует из заявления ведомства. "Последние контракты министерства энергетики в размере более чем 40 миллионов баррелей завершают выполнение нашего обязательства о высвобождении 172 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва", - заявил заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт, слова которого приводит ведомство. В министерстве уточнили, что высвобождение нефти проводится в рамках согласованных действий стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА), предусматривающих использование в общей сложности 400 миллионов баррелей стратегических запасов. По словам Хауствайта, с начала следующего года США планируют вернуть в стратегический резерв более 216 миллионов баррелей нефти. Это включает в себя дополнительные 44 миллиона баррелей стоимостью более 4 миллиардов долларов, которые, как утверждает ведомство, будут получены без дополнительных расходов для американских налогоплательщиков. В Минэнерго добавили, что нефть по заключенным контрактам будет поставляться из хранилищ Big Hill и Bryan Mound. В марте МЭА организовало высвобождение из резервов 400 миллионов баррелей нефти, однако некоторые страны сохранили свои запасы, посчитав, что в их использовании нет необходимости. В начале октября страны "большой семерки" договорились высвободить до 100 миллионов баррелей, однако позднее представители ЕС пояснили, что речь идет лишь об объемах, оставшихся от мартовского решения. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран. По последним данным управления энергетической информации США (EIA), по состоянию на 23 октября объем стратегического нефтяного резерва США опустился до 282,6 миллиона баррелей, обновив минимум с октября 1982 года.
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нефть, сша, иран, ормузский пролив, мэа, ес
Нефть, США, ИРАН, Ормузский пролив, МЭА, ЕС
12:02 30.10.2026 (обновлено: 12:19 30.10.2026)
 
США заключили контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти

Минэнерго США заключило контракты на высвобождение 172 миллионов баррелей нефти из запасов

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ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики США заключило контракты на высвобождение еще более 40 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, завершив тем самым выполнение обязательств выделить в совокупности 172 миллионов баррелей, следует из заявления ведомства.
"Последние контракты министерства энергетики в размере более чем 40 миллионов баррелей завершают выполнение нашего обязательства о высвобождении 172 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва", - заявил заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт, слова которого приводит ведомство.
В министерстве уточнили, что высвобождение нефти проводится в рамках согласованных действий стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА), предусматривающих использование в общей сложности 400 миллионов баррелей стратегических запасов.
По словам Хауствайта, с начала следующего года США планируют вернуть в стратегический резерв более 216 миллионов баррелей нефти. Это включает в себя дополнительные 44 миллиона баррелей стоимостью более 4 миллиардов долларов, которые, как утверждает ведомство, будут получены без дополнительных расходов для американских налогоплательщиков.
В Минэнерго добавили, что нефть по заключенным контрактам будет поставляться из хранилищ Big Hill и Bryan Mound.
В марте МЭА организовало высвобождение из резервов 400 миллионов баррелей нефти, однако некоторые страны сохранили свои запасы, посчитав, что в их использовании нет необходимости. В начале октября страны "большой семерки" договорились высвободить до 100 миллионов баррелей, однако позднее представители ЕС пояснили, что речь идет лишь об объемах, оставшихся от мартовского решения.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
По последним данным управления энергетической информации США (EIA), по состоянию на 23 октября объем стратегического нефтяного резерва США опустился до 282,6 миллиона баррелей, обновив минимум с октября 1982 года.
 
НефтьСШАИРАНОрмузский проливМЭАЕС
 
 
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