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MGCom подало в суд на каршеринг "Делимобиль"

MGCom подало в суд на каршеринг "Делимобиль" - 30.10.2026, ПРАЙМ

MGCom подало в суд на каршеринг "Делимобиль"

Рекламное агентство MGCom направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании около 37 миллионов рублей с сервиса каршеринга "Делимобиль",... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T16:21+0300

2026-10-30T16:21+0300

2026-10-30T16:21+0300

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делимобиль

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райффайзенбанк

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Рекламное агентство MGCom направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании около 37 миллионов рублей с сервиса каршеринга "Делимобиль", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск ООО "Эмджиком" к ПАО "Каршеринг Руссия" поступил в суд 27 октября. Основания исковых требований пока не приводятся. К рассмотрению исковое заявление еще не принято. Компания "Каршеринг Руссия" в августе сообщила, что количество зарегистрированных пользователей сервиса "Делимобиль" по итогам первого полугодия 2026 года выросло на 11% и составило 13,8 миллиона человек. MGCom - "digital-агентство полного цикла", которое помогает крупному и среднему бизнесу, сообщает сайт компании. Среди ее клиентов указаны "М.Видео-Эльдорадо", Райффайзенбанк, Альфа-банк, Hoff, ВТБ, "Донстрой", Росбанк, "Рив Гош" и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, финансы, делимобиль, м.видео-эльдорадо, райффайзенбанк