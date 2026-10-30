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MGCom подало в суд на каршеринг "Делимобиль"
MGCom подало в суд на каршеринг "Делимобиль" - 30.10.2026, ПРАЙМ
MGCom подало в суд на каршеринг "Делимобиль"
Рекламное агентство MGCom направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании около 37 миллионов рублей с сервиса каршеринга "Делимобиль",... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T16:21+0300
2026-10-30T16:21+0300
2026-10-30T16:21+0300
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Рекламное агентство MGCom направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании около 37 миллионов рублей с сервиса каршеринга "Делимобиль", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск ООО "Эмджиком" к ПАО "Каршеринг Руссия" поступил в суд 27 октября. Основания исковых требований пока не приводятся. К рассмотрению исковое заявление еще не принято.
Компания "Каршеринг Руссия" в августе сообщила, что количество зарегистрированных пользователей сервиса "Делимобиль" по итогам первого полугодия 2026 года выросло на 11% и составило 13,8 миллиона человек.
MGCom - "digital-агентство полного цикла", которое помогает крупному и среднему бизнесу, сообщает сайт компании. Среди ее клиентов указаны "М.Видео-Эльдорадо", Райффайзенбанк, Альфа-банк, Hoff, ВТБ, "Донстрой", Росбанк, "Рив Гош" и другие.
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бизнес, технологии, финансы, делимобиль, м.видео-эльдорадо, райффайзенбанк
Бизнес, Технологии, Финансы, Делимобиль, М.Видео-Эльдорадо, Райффайзенбанк
MGCom подало в суд на каршеринг "Делимобиль"
MGCom подало в арбитраж Москвы иск о взыскании 37 миллионов рублей с "Делимобиля"
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Рекламное агентство MGCom направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании около 37 миллионов рублей с сервиса каршеринга "Делимобиль", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск ООО "Эмджиком" к ПАО "Каршеринг Руссия" поступил в суд 27 октября. Основания исковых требований пока не приводятся. К рассмотрению исковое заявление еще не принято.
Компания "Каршеринг Руссия" в августе сообщила, что количество зарегистрированных пользователей сервиса "Делимобиль" по итогам первого полугодия 2026 года выросло на 11% и составило 13,8 миллиона человек.
MGCom - "digital-агентство полного цикла", которое помогает крупному и среднему бизнесу, сообщает сайт компании. Среди ее клиентов указаны "М.Видео-Эльдорадо", Райффайзенбанк, Альфа-банк, Hoff, ВТБ, "Донстрой", Росбанк, "Рив Гош" и другие.