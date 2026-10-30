https://1prime.ru/20261030/sudan-874819068.html

Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений

Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений - 30.10.2026, ПРАЙМ

Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений

Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:06+0300

2026-10-30T15:06+0300

2026-10-30T15:06+0300

нефть

россия

судан

москва

александр новак

владимир путин

зарубежнефть

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1c/874704075_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_042afb1fe67dca19066f82abc2f08308.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В пятницу президент России Владимир Путин встретился с председателем Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который принял участие в третьем саммите Россия-Африка. "Только что с Суданом обсуждали в том числе и проект по разработке нефтяных месторождений, по развитию электроэнергетики. Заинтересованы наши партнеры в совместной реализации таких проектов. Компания "Зарубежнефть" там уже подписала соответствующий меморандум, мы готовы сейчас переходить к конкретному обсуждению", - сказал Новак ИС "Вести". Он добавил, что практически во всех странах, с которыми в настоящее время идут встречи, тема энергетики так или иначе присутствует. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.

судан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, судан, москва, александр новак, владимир путин, зарубежнефть