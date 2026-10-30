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Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений
Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений
Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:06+0300
2026-10-30T15:06+0300
нефть
россия
судан
москва
александр новак
владимир путин
зарубежнефть
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В пятницу президент России Владимир Путин встретился с председателем Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который принял участие в третьем саммите Россия-Африка. "Только что с Суданом обсуждали в том числе и проект по разработке нефтяных месторождений, по развитию электроэнергетики. Заинтересованы наши партнеры в совместной реализации таких проектов. Компания "Зарубежнефть" там уже подписала соответствующий меморандум, мы готовы сейчас переходить к конкретному обсуждению", - сказал Новак ИС "Вести". Он добавил, что практически во всех странах, с которыми в настоящее время идут встречи, тема энергетики так или иначе присутствует. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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нефть, россия, судан, москва, александр новак, владимир путин, зарубежнефть
Нефть, РОССИЯ, СУДАН, МОСКВА, Александр Новак, Владимир Путин, Зарубежнефть
15:06 30.10.2026
 
Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений

Вице-премьер Новак: Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с председателем Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который принял участие в третьем саммите Россия-Африка.
"Только что с Суданом обсуждали в том числе и проект по разработке нефтяных месторождений, по развитию электроэнергетики. Заинтересованы наши партнеры в совместной реализации таких проектов. Компания "Зарубежнефть" там уже подписала соответствующий меморандум, мы готовы сейчас переходить к конкретному обсуждению", - сказал Новак ИС "Вести".
Он добавил, что практически во всех странах, с которыми в настоящее время идут встречи, тема энергетики так или иначе присутствует.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
НефтьРОССИЯСУДАНМОСКВААлександр НовакВладимир ПутинЗарубежнефть
 
 
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