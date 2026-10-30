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Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений
Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений
Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:06+0300
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2026-10-30T15:06+0300
нефть
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москва
александр новак
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зарубежнефть
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В пятницу президент России Владимир Путин встретился с председателем Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который принял участие в третьем саммите Россия-Африка. "Только что с Суданом обсуждали в том числе и проект по разработке нефтяных месторождений, по развитию электроэнергетики. Заинтересованы наши партнеры в совместной реализации таких проектов. Компания "Зарубежнефть" там уже подписала соответствующий меморандум, мы готовы сейчас переходить к конкретному обсуждению", - сказал Новак ИС "Вести". Он добавил, что практически во всех странах, с которыми в настоящее время идут встречи, тема энергетики так или иначе присутствует. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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Нефть, РОССИЯ, СУДАН, МОСКВА, Александр Новак, Владимир Путин, Зарубежнефть
Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений
Вице-премьер Новак: Россия обсуждает с Суданом проект по разработке нефтяных месторождений