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Таджикистан получит деньги на борьбу с последствиями изменения климата

Таджикистан получит деньги на борьбу с последствиями изменения климата - 30.10.2026, ПРАЙМ

Таджикистан получит деньги на борьбу с последствиями изменения климата

Зеленый климатический фонд одобрил региональную программу по борьбе с последствиями изменения климата, в рамках которой Таджикистану предусмотрено 72,2 миллиона | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:11+0300

2026-10-30T10:11+0300

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ДУШАНБЕ, 30 окт – ПРАЙМ. Зеленый климатический фонд одобрил региональную программу по борьбе с последствиями изменения климата, в рамках которой Таджикистану предусмотрено 72,2 миллиона евро, сообщает таджикское агентство Азия-Плюс. Отмечается, что общий объем финансирования региональной программы для Таджикистана, Узбекистана и Киргизии составит более 264,4 миллиона евро. "Зеленый климатический фонд одобрил региональную программу стоимостью 264,4 миллиона евро для Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Таджикистан получит более 72 миллиона евро на борьбу с последствиями изменения климата. Средства направят на восстановление лесов и пастбищ, внедрение водосберегающих технологий, поддержку фермеров и развитие устойчивого сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Уточняется, что предусмотренных для Таджикистана средств около 37,5 миллиона евро составят гранты, 30 миллиона евро предоставит Европейский инвестиционный банк в виде кредита. Еще 4,675 миллиона евро - вклад правительства республики. В агентстве подчеркивают, что помимо Таджикистана финансирование предусмотрено для Узбекистана - около 104 миллиона евро, и Киргизии - около 74,4 миллиона евро. Зеленый климатический фонд - международный финансовый механизм, созданный в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата для оказания помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата.

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