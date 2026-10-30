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Таиланд признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС

Таиланд признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ

Таиланд признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС

Таиланд был бы очень признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС, сказала в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании Второго... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T21:59+0300

2026-10-30T21:59+0300

2026-10-30T21:59+0300

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БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Таиланд был бы очень признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС, сказала в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании Второго Российско-Таиландского инвестиционного форума вице-министр торговли Таиланда Кирида Пхаопхичит. Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходит в столице Таиланда с 29 по 31 октября. У России и Таиланда есть огромные возможности для развития торгово-инвестиционных отношений, в том числе и через многосторонние форматы, сказала вице-министр. "Существует множество многосторонних форматов партнерства, в рамках которых мы взаимодействуем — например, соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Мы были бы очень признательны за поддержку со стороны России в вопросе заключения соглашения о свободной торговле между Таиландом и ЕАЭС". Кроме того, продолжила она, речь идет о БРИКС. "Таиланд также заинтересован в том, чтобы стать полноправным членом этого объединения. Таким образом, существует множество возможностей и форматов для нашего сотрудничества, которые позволят совместно снизить торговые и инвестиционные барьеры и воплотить в жизнь тот потенциал, который мы видим", - заключила вице-министр торговли Таиланда.

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мировая экономика, россия, таиланд, бангкок, москва, еаэс, росконгресс