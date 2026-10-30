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Таиланд признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Таиланд признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС
Таиланд признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС - 30.10.2026, ПРАЙМ
Таиланд признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС
Таиланд был бы очень признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС, сказала в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании Второго... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T21:59+0300
2026-10-30T21:59+0300
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еаэс
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БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Таиланд был бы очень признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС, сказала в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании Второго Российско-Таиландского инвестиционного форума вице-министр торговли Таиланда Кирида Пхаопхичит. Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходит в столице Таиланда с 29 по 31 октября. У России и Таиланда есть огромные возможности для развития торгово-инвестиционных отношений, в том числе и через многосторонние форматы, сказала вице-министр. "Существует множество многосторонних форматов партнерства, в рамках которых мы взаимодействуем — например, соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Мы были бы очень признательны за поддержку со стороны России в вопросе заключения соглашения о свободной торговле между Таиландом и ЕАЭС". Кроме того, продолжила она, речь идет о БРИКС. "Таиланд также заинтересован в том, чтобы стать полноправным членом этого объединения. Таким образом, существует множество возможностей и форматов для нашего сотрудничества, которые позволят совместно снизить торговые и инвестиционные барьеры и воплотить в жизнь тот потенциал, который мы видим", - заключила вице-министр торговли Таиланда.
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мировая экономика, россия, таиланд, бангкок, москва, еаэс, росконгресс
Мировая экономика, РОССИЯ, ТАИЛАНД, БАНГКОК, МОСКВА, ЕАЭС, Росконгресс
21:59 30.10.2026
 
Таиланд признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС

Пхаопхичит: Таиланд был бы признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС

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БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Таиланд был бы очень признателен России за поддержку в создании ЗСТ с ЕАЭС, сказала в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании Второго Российско-Таиландского инвестиционного форума вице-министр торговли Таиланда Кирида Пхаопхичит.
Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходит в столице Таиланда с 29 по 31 октября.
У России и Таиланда есть огромные возможности для развития торгово-инвестиционных отношений, в том числе и через многосторонние форматы, сказала вице-министр.
"Существует множество многосторонних форматов партнерства, в рамках которых мы взаимодействуем — например, соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Мы были бы очень признательны за поддержку со стороны России в вопросе заключения соглашения о свободной торговле между Таиландом и ЕАЭС".
Кроме того, продолжила она, речь идет о БРИКС.
"Таиланд также заинтересован в том, чтобы стать полноправным членом этого объединения. Таким образом, существует множество возможностей и форматов для нашего сотрудничества, которые позволят совместно снизить торговые и инвестиционные барьеры и воплотить в жизнь тот потенциал, который мы видим", - заключила вице-министр торговли Таиланда.
 
Мировая экономикаРОССИЯТАИЛАНДБАНГКОКМОСКВАЕАЭСРосконгресс
 
 
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