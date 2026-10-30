https://1prime.ru/20261030/tseny-874837382.html
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером - 30.10.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером, также готовятся показать четвертый подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:58+0300
2026-10-30T20:58+0300
2026-10-30T20:58+0300
нефть
рынок
сша
ормузский пролив
иран
конгресс сша
saxo bank
ксир
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874837382.jpg?1793383119
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером, также готовятся показать четвертый подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.35 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,96% относительно предыдущего закрытия - до 114,08 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,76%, до 104,82 доллара за баррель.
С начала октября Brent подорожал на 2,2%, WTI - на 1,5%, при этом по итогам трех предыдущих месяцев значения также были в плюсе.
Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией в мире. Как заявляют аналитики агентства Рейтер, рынки готовятся к возможной эскалации конфликта между США и Ираном после промежуточных выборов в США.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. Граждане определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 33 мест в сенате. Сейчас обе палаты контролируют республиканцы.
"По мере приближения промежуточных выборов на нефтяном рынке растет тревога", - приводит Рейтер мнение главы отдела стратегии на товарных рынках в Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
Ранее в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что супертанкер, следовавший по несанкционированному иранскими властями маршруту, подорвался на мине в Ормузском проливе. КСИР добавил, что это третий за день танкер, на котором произошел взрыв из-за следования по несанкционированному Тегераном маршруту.
"Продолжающиеся силовые действия в районе Ормузского пролива на фоне сомнений в возможности дипломатического урегулирования удерживают цены на нефть на высоком уровне, поскольку участники рынка ожидают эскалации конфликта в ближайшие недели", - цитирует Рейтер руководителя отдела энергетических исследований в MST Marquee Сола Кавоника (Saul Kavonic).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 октября их число выросло на 2 - до 462 установок.
сша
ормузский пролив
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, ормузский пролив, иран, конгресс сша, saxo bank, ксир
Нефть, Рынок, США, Ормузский пролив, ИРАН, Конгресс США, Saxo Bank, КСИР
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером
Нефть дорожает на 2,96% и готовится показать четвертый подряд месячный рост
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером, также готовятся показать четвертый подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.35 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,96% относительно предыдущего закрытия - до 114,08 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,76%, до 104,82 доллара за баррель.
С начала октября Brent подорожал на 2,2%, WTI - на 1,5%, при этом по итогам трех предыдущих месяцев значения также были в плюсе.
Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией в мире. Как заявляют аналитики агентства Рейтер, рынки готовятся к возможной эскалации конфликта между США и Ираном после промежуточных выборов в США.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. Граждане определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 33 мест в сенате. Сейчас обе палаты контролируют республиканцы.
"По мере приближения промежуточных выборов на нефтяном рынке растет тревога", - приводит Рейтер мнение главы отдела стратегии на товарных рынках в Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
Ранее в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что супертанкер, следовавший по несанкционированному иранскими властями маршруту, подорвался на мине в Ормузском проливе. КСИР добавил, что это третий за день танкер, на котором произошел взрыв из-за следования по несанкционированному Тегераном маршруту.
"Продолжающиеся силовые действия в районе Ормузского пролива на фоне сомнений в возможности дипломатического урегулирования удерживают цены на нефть на высоком уровне, поскольку участники рынка ожидают эскалации конфликта в ближайшие недели", - цитирует Рейтер руководителя отдела энергетических исследований в MST Marquee Сола Кавоника (Saul Kavonic).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 октября их число выросло на 2 - до 462 установок.