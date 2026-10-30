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Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером

Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером - 30.10.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером

Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером, также готовятся показать четвертый подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:58+0300

2026-10-30T20:58+0300

2026-10-30T20:58+0300

нефть

рынок

сша

ормузский пролив

иран

конгресс сша

saxo bank

ксир

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу вечером, также готовятся показать четвертый подряд месячный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.35 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,96% относительно предыдущего закрытия - до 114,08 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,76%, до 104,82 доллара за баррель. С начала октября Brent подорожал на 2,2%, WTI - на 1,5%, при этом по итогам трех предыдущих месяцев значения также были в плюсе. Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией в мире. Как заявляют аналитики агентства Рейтер, рынки готовятся к возможной эскалации конфликта между США и Ираном после промежуточных выборов в США. Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. Граждане определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 33 мест в сенате. Сейчас обе палаты контролируют республиканцы. "По мере приближения промежуточных выборов на нефтяном рынке растет тревога", - приводит Рейтер мнение главы отдела стратегии на товарных рынках в Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen). Ранее в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что супертанкер, следовавший по несанкционированному иранскими властями маршруту, подорвался на мине в Ормузском проливе. КСИР добавил, что это третий за день танкер, на котором произошел взрыв из-за следования по несанкционированному Тегераном маршруту. "Продолжающиеся силовые действия в районе Ормузского пролива на фоне сомнений в возможности дипломатического урегулирования удерживают цены на нефть на высоком уровне, поскольку участники рынка ожидают эскалации конфликта в ближайшие недели", - цитирует Рейтер руководителя отдела энергетических исследований в MST Marquee Сола Кавоника (Saul Kavonic). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 октября их число выросло на 2 - до 462 установок.

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ормузский пролив

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нефть, рынок, сша, ормузский пролив, иран, конгресс сша, saxo bank, ксир