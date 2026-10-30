https://1prime.ru/20261030/turtsiya-874793069.html
В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено"
В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено" - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено"
Российским туристам не стоит беспокоиться из-за сообщений о возможной отмене системы "все включено" в турецких отелях, действующий формат сохранится, заявил РИА | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:22+0300
2026-10-30T08:22+0300
2026-10-30T08:22+0300
туризм
бизнес
россия
турция
атор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874793069.jpg?1793337773
АНКАРА, 30 окт — ПРАЙМ. Российским туристам не стоит беспокоиться из-за сообщений о возможной отмене системы "все включено" в турецких отелях, действующий формат сохранится, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын. В среду представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" на пять категорий, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). К разработке новой классификации могут привлечь министерство культуры и туризма Турции. Предполагается, что инициатива позволит туристам еще до бронирования понимать, какие услуги и варианты питания входят в стоимость отдыха и чем отличаются категории отелей. "Российские туристы, которые являются нашим опорным рынком, могут быть спокойны. Система ("все включено" – ред.) останется", — сказал Гюнайдын. Дискуссия о возможном изменении системы all inclusive в Турции продолжается несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов, необходимость сокращать пищевые отходы и стремление стимулировать туристов тратить больше за пределами отелей. При этом российские туроператоры ранее отмечали, что популярные у россиян гостиницы сохраняют формат "все включено".
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, турция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АТОР
В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено"
TÜRSAB: Турция не будет отменять систему "все включено" в отелях
АНКАРА, 30 окт — ПРАЙМ. Российским туристам не стоит беспокоиться из-за сообщений о возможной отмене системы "все включено" в турецких отелях, действующий формат сохранится, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.
В среду представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" на пять категорий, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). К разработке новой классификации могут привлечь министерство культуры и туризма Турции. Предполагается, что инициатива позволит туристам еще до бронирования понимать, какие услуги и варианты питания входят в стоимость отдыха и чем отличаются категории отелей.
"Российские туристы, которые являются нашим опорным рынком, могут быть спокойны. Система ("все включено" – ред.) останется", — сказал Гюнайдын.
Дискуссия о возможном изменении системы all inclusive в Турции продолжается несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов, необходимость сокращать пищевые отходы и стремление стимулировать туристов тратить больше за пределами отелей. При этом российские туроператоры ранее отмечали, что популярные у россиян гостиницы сохраняют формат "все включено".