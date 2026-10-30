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В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено"

В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено" - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено"

Российским туристам не стоит беспокоиться из-за сообщений о возможной отмене системы "все включено" в турецких отелях, действующий формат сохранится, заявил РИА | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:22+0300

2026-10-30T08:22+0300

2026-10-30T08:22+0300

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АНКАРА, 30 окт — ПРАЙМ. Российским туристам не стоит беспокоиться из-за сообщений о возможной отмене системы "все включено" в турецких отелях, действующий формат сохранится, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын. В среду представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" на пять категорий, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). К разработке новой классификации могут привлечь министерство культуры и туризма Турции. Предполагается, что инициатива позволит туристам еще до бронирования понимать, какие услуги и варианты питания входят в стоимость отдыха и чем отличаются категории отелей. "Российские туристы, которые являются нашим опорным рынком, могут быть спокойны. Система ("все включено" – ред.) останется", — сказал Гюнайдын. Дискуссия о возможном изменении системы all inclusive в Турции продолжается несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов, необходимость сокращать пищевые отходы и стремление стимулировать туристов тратить больше за пределами отелей. При этом российские туроператоры ранее отмечали, что популярные у россиян гостиницы сохраняют формат "все включено".

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туризм, бизнес, россия, турция, атор