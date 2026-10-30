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В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено" - 30.10.2026, ПРАЙМ
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В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено"
В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено" - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено"
Российским туристам не стоит беспокоиться из-за сообщений о возможной отмене системы "все включено" в турецких отелях, действующий формат сохранится, заявил РИА | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:22+0300
2026-10-30T08:22+0300
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АНКАРА, 30 окт — ПРАЙМ. Российским туристам не стоит беспокоиться из-за сообщений о возможной отмене системы "все включено" в турецких отелях, действующий формат сохранится, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын. В среду представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" на пять категорий, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). К разработке новой классификации могут привлечь министерство культуры и туризма Турции. Предполагается, что инициатива позволит туристам еще до бронирования понимать, какие услуги и варианты питания входят в стоимость отдыха и чем отличаются категории отелей. "Российские туристы, которые являются нашим опорным рынком, могут быть спокойны. Система ("все включено" – ред.) останется", — сказал Гюнайдын. Дискуссия о возможном изменении системы all inclusive в Турции продолжается несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов, необходимость сокращать пищевые отходы и стремление стимулировать туристов тратить больше за пределами отелей. При этом российские туроператоры ранее отмечали, что популярные у россиян гостиницы сохраняют формат "все включено".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
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туризм, бизнес, россия, турция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АТОР
08:22 30.10.2026
 
В Турции заявили, что не будут отменять систему "все включено"

TÜRSAB: Турция не будет отменять систему "все включено" в отелях

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АНКАРА, 30 окт — ПРАЙМ. Российским туристам не стоит беспокоиться из-за сообщений о возможной отмене системы "все включено" в турецких отелях, действующий формат сохранится, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.
В среду представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит предложил разделить систему "все включено" на пять категорий, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). К разработке новой классификации могут привлечь министерство культуры и туризма Турции. Предполагается, что инициатива позволит туристам еще до бронирования понимать, какие услуги и варианты питания входят в стоимость отдыха и чем отличаются категории отелей.
"Российские туристы, которые являются нашим опорным рынком, могут быть спокойны. Система ("все включено" – ред.) останется", — сказал Гюнайдын.
Дискуссия о возможном изменении системы all inclusive в Турции продолжается несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов, необходимость сокращать пищевые отходы и стремление стимулировать туристов тратить больше за пределами отелей. При этом российские туроператоры ранее отмечали, что популярные у россиян гостиницы сохраняют формат "все включено".
 
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