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В Киеве и трех областях Украины часть абонентов осталась без света

В Киеве и трех областях Украины часть абонентов осталась без света - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Киеве и трех областях Украины часть абонентов осталась без света

Часть абонентов в Киеве и трех областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила пятницу национальная... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:07+0300

2026-10-30T14:07+0300

2026-10-30T14:07+0300

газ

киев

украина

запорожская область

укрэнерго

всу

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Часть абонентов в Киеве и трех областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть обесточенные потребители в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Также компания сообщила об отключениях на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.

киев

украина

запорожская область

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газ, киев, украина, запорожская область, укрэнерго, всу