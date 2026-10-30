https://1prime.ru/20261030/ukrenergo-874816668.html
В Киеве и трех областях Украины часть абонентов осталась без света
В Киеве и трех областях Украины часть абонентов осталась без света - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Киеве и трех областях Украины часть абонентов осталась без света
Часть абонентов в Киеве и трех областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила пятницу национальная... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:07+0300
2026-10-30T14:07+0300
2026-10-30T14:07+0300
газ
киев
украина
запорожская область
укрэнерго
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874816668.jpg?1793358475
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Часть абонентов в Киеве и трех областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть обесточенные потребители в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Также компания сообщила об отключениях на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
киев
украина
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, киев, украина, запорожская область, укрэнерго, всу
Газ, Киев, УКРАИНА, Запорожская область, Укрэнерго, ВСУ
В Киеве и трех областях Украины часть абонентов осталась без света
"Укрэнерго": часть абонентов в Киеве и трех областях Украины осталась без электроснабжения
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Часть абонентов в Киеве и трех областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Также компания сообщила об отключениях на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.