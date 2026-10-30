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Ушаков заявил, что Киев игнорирует призыв Трампа не наносить атаки по НПЗ - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Ушаков заявил, что Киев игнорирует призыв Трампа не наносить атаки по НПЗ
Ушаков заявил, что Киев игнорирует призыв Трампа не наносить атаки по НПЗ - 30.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков заявил, что Киев игнорирует призыв Трампа не наносить атаки по НПЗ
Киев игнорирует призыв президента США Дональда Трампа не наносить атаки по российским НПЗ, проявляя непослушание, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T19:23+0300
2026-10-30T19:23+0300
нефть
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дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Киев игнорирует призыв президента США Дональда Трампа не наносить атаки по российским НПЗ, проявляя непослушание, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. "Уже об этом говорили... Игнорирует призывы Трампа не бить по нефтеперерабатывающим заводам. Не знаю, как это назвать. Непослушание", - сказал Ушаков "Известиям".
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нефть, россия, киев, сша, украина, дональд трамп, юрий ушаков, александр новак, нпз
Нефть, РОССИЯ, Киев, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Александр Новак, НПЗ
19:23 30.10.2026
 
Ушаков заявил, что Киев игнорирует призыв Трампа не наносить атаки по НПЗ

Ушаков: Киев игнорирует призыв Трампа не наносить атаки по российским НПЗ

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Помощник президента РФ Юрий Ушаков
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Киев игнорирует призыв президента США Дональда Трампа не наносить атаки по российским НПЗ, проявляя непослушание, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс.
"Уже об этом говорили... Игнорирует призывы Трампа не бить по нефтеперерабатывающим заводам. Не знаю, как это назвать. Непослушание", - сказал Ушаков "Известиям".
 
НефтьРОССИЯКиевСШАУКРАИНАДональд ТрампЮрий УшаковАлександр НовакНПЗ
 
 
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