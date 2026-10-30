Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла с начала года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти - 30.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261030/venesuela-874790764.html
Венесуэла с начала года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти
Венесуэла с начала года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти - 30.10.2026, ПРАЙМ
Венесуэла с начала года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти
Венесуэла с начала 2026 года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти, что превышает общий объем поставок за 2024 и 2025 годы, сообщает Banca y... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T02:54+0300
2026-10-30T02:54+0300
нефть
сша
венесуэла
саудовская аравия
eia
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874790764.jpg?1793318079
МЕХИКО, 30 окт - ПРАЙМ. Венесуэла с начала 2026 года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти, что превышает общий объем поставок за 2024 и 2025 годы, сообщает Banca y Negocios со ссылкой на данные Управления энергетической информации США (EIA). "Экспорт нефти из Венесуэлы в США достиг на прошлой неделе накопленного с января показателя в 136,7 миллиона баррелей", - говорится в публикации. Согласно приведенным изданием данным EIA, в 2024 году Венесуэла экспортировала в США 83,39 миллиона баррелей, а в 2025 году - 51,03 миллиона. Таким образом, совокупный объем за эти два года составил 134,42 миллиона баррелей, что примерно на 2,3 миллиона меньше, чем было поставлено с начала 2026 года. За неделю, завершившуюся 23 октября, Венесуэла поставила в США 4,3 миллиона баррелей, или около 618 тысяч баррелей в сутки. В среднем с начала года поставки венесуэльской нефти в США составляли 464 тысячи баррелей в сутки, что на 236% больше аналогичного показателя за тот же период 2025 года. Рост поставок венесуэльской нефти в США связан со смягчением санкций, а также соглашениями правительства республики с нефтяными компаниями США. Венесуэла уже 27 недель подряд сохраняет статус второго крупнейшего поставщика нефти в США. Страна опередила Саудовскую Аравию, столкнувшуюся с проблемами транспортировки экспорта на фоне военных действий в Иране.
сша
венесуэла
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, венесуэла, саудовская аравия, eia
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, EIA
02:54 30.10.2026
 
Венесуэла с начала года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти

Венесуэла с начала года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЕХИКО, 30 окт - ПРАЙМ. Венесуэла с начала 2026 года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти, что превышает общий объем поставок за 2024 и 2025 годы, сообщает Banca y Negocios со ссылкой на данные Управления энергетической информации США (EIA).
"Экспорт нефти из Венесуэлы в США достиг на прошлой неделе накопленного с января показателя в 136,7 миллиона баррелей", - говорится в публикации.
Согласно приведенным изданием данным EIA, в 2024 году Венесуэла экспортировала в США 83,39 миллиона баррелей, а в 2025 году - 51,03 миллиона. Таким образом, совокупный объем за эти два года составил 134,42 миллиона баррелей, что примерно на 2,3 миллиона меньше, чем было поставлено с начала 2026 года.
За неделю, завершившуюся 23 октября, Венесуэла поставила в США 4,3 миллиона баррелей, или около 618 тысяч баррелей в сутки. В среднем с начала года поставки венесуэльской нефти в США составляли 464 тысячи баррелей в сутки, что на 236% больше аналогичного показателя за тот же период 2025 года.
Рост поставок венесуэльской нефти в США связан со смягчением санкций, а также соглашениями правительства республики с нефтяными компаниями США.
Венесуэла уже 27 недель подряд сохраняет статус второго крупнейшего поставщика нефти в США. Страна опередила Саудовскую Аравию, столкнувшуюся с проблемами транспортировки экспорта на фоне военных действий в Иране.
 
НефтьСШАВЕНЕСУЭЛАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯEIA
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала