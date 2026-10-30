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Венесуэла с начала года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти

Венесуэла с начала года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти - 30.10.2026, ПРАЙМ

Венесуэла с начала года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти

Венесуэла с начала 2026 года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти, что превышает общий объем поставок за 2024 и 2025 годы, сообщает Banca y... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T02:54+0300

2026-10-30T02:54+0300

2026-10-30T02:54+0300

нефть

сша

венесуэла

саудовская аравия

eia

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МЕХИКО, 30 окт - ПРАЙМ. Венесуэла с начала 2026 года экспортировала в США 136,7 миллиона баррелей нефти, что превышает общий объем поставок за 2024 и 2025 годы, сообщает Banca y Negocios со ссылкой на данные Управления энергетической информации США (EIA). "Экспорт нефти из Венесуэлы в США достиг на прошлой неделе накопленного с января показателя в 136,7 миллиона баррелей", - говорится в публикации. Согласно приведенным изданием данным EIA, в 2024 году Венесуэла экспортировала в США 83,39 миллиона баррелей, а в 2025 году - 51,03 миллиона. Таким образом, совокупный объем за эти два года составил 134,42 миллиона баррелей, что примерно на 2,3 миллиона меньше, чем было поставлено с начала 2026 года. За неделю, завершившуюся 23 октября, Венесуэла поставила в США 4,3 миллиона баррелей, или около 618 тысяч баррелей в сутки. В среднем с начала года поставки венесуэльской нефти в США составляли 464 тысячи баррелей в сутки, что на 236% больше аналогичного показателя за тот же период 2025 года. Рост поставок венесуэльской нефти в США связан со смягчением санкций, а также соглашениями правительства республики с нефтяными компаниями США. Венесуэла уже 27 недель подряд сохраняет статус второго крупнейшего поставщика нефти в США. Страна опередила Саудовскую Аравию, столкнувшуюся с проблемами транспортировки экспорта на фоне военных действий в Иране.

сша

венесуэла

саудовская аравия

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нефть, сша, венесуэла, саудовская аравия, eia