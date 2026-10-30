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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов растет до 12,22 рубля
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов растет до 12,22 рубля - 30.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов растет до 12,22 рубля
Курс китайской валюты в начале торгов пятницы растет до 12,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:18+0300
2026-10-30T09:18+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы растет до 12,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,22 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов растет до 12,22 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,22 рубля