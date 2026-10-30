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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов растет до 12,22 рубля

Курс юаня на Мосбирже в начале торгов растет до 12,22 рубля - 30.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже в начале торгов растет до 12,22 рубля

Курс китайской валюты в начале торгов пятницы растет до 12,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:18+0300

2026-10-30T09:18+0300

2026-10-30T09:18+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы растет до 12,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,22 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги, юань, рубль, россия, мосбиржа, валюта, курсы валют