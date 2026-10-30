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Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,07 рубля

Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,07 рубля - 30.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,07 рубля

Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню и немного снизился за неделю, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,07 рубля, следует из... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T19:26+0300

2026-10-30T19:26+0300

2026-10-30T19:26+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню и немного снизился за неделю, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 13 копеек и составил 12,07 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 1 копейку, диапазон колебаний за неделю составил 12,00-12,24 рубля. Юань за октябрь снизился на 30 копеек, диапазон колебаний за месяц составил 12,00-12,85 рубля.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, юань, рубль, мосбиржа, торги