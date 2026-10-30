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Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,07 рубля
Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,07 рубля - 30.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,07 рубля
Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню и немного снизился за неделю, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,07 рубля, следует из... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T19:26+0300
2026-10-30T19:26+0300
2026-10-30T19:26+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню и немного снизился за неделю, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 13 копеек и составил 12,07 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 1 копейку, диапазон колебаний за неделю составил 12,00-12,24 рубля. Юань за октябрь снизился на 30 копеек, диапазон колебаний за месяц составил 12,00-12,85 рубля.
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рынок, юань, рубль, мосбиржа, торги
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Мосбиржа, Торги
Курс юаня на Московской бирже снизился до 12,07 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился на 13 копеек, до 12,07 рубля
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню и немного снизился за неделю, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,07 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 13 копеек и составил 12,07 рубля.
Юань за рабочую неделю повысился на 1 копейку, диапазон колебаний за неделю составил 12,00-12,24 рубля.
Юань за октябрь снизился на 30 копеек, диапазон колебаний за месяц составил 12,00-12,85 рубля.