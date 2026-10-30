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Нефтеперерабатывающий завод под Будапештом восстановил работу после пожара

Нефтеперерабатывающий завод под Будапештом восстановил работу после пожара - 30.10.2026, ПРАЙМ

Нефтеперерабатывающий завод под Будапештом восстановил работу после пожара

Нефтеперерабатывающий завод в венгерском городе Сазхаломбатта под Будапештом полностью восстановил работу после пожара год назад, сообщила венгерская... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T20:58+0300

2026-10-30T20:58+0300

2026-10-30T20:58+0300

нефть

будапешт

mol

нпз

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БУДАПЕШТ, 30 окт - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод в венгерском городе Сазхаломбатта под Будапештом полностью восстановил работу после пожара год назад, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL. "MOL успешно возобновила работу установки первичной перегонки нефти AV3 на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе, которая получила серьезные повреждения в результате пожара 20 октября 2025 года", - говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте будапештской биржи. Отмечается, что восстановительные работы продолжались почти год и обошлись в 56 миллионов долларов, после ремонта производительность установки осталась прежней. В октябре 2025 года на НПЗ вспыхнул пожар на установке AV3, предназначенной для первичной перегонки нефти. Внутреннее расследование установило, что причиной стала техническая неисправность.

будапешт

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нефть, будапешт, mol, нпз