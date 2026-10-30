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Нефтеперерабатывающий завод под Будапештом восстановил работу после пожара - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Нефтеперерабатывающий завод под Будапештом восстановил работу после пожара
Нефтеперерабатывающий завод под Будапештом восстановил работу после пожара - 30.10.2026, ПРАЙМ
Нефтеперерабатывающий завод под Будапештом восстановил работу после пожара
Нефтеперерабатывающий завод в венгерском городе Сазхаломбатта под Будапештом полностью восстановил работу после пожара год назад, сообщила венгерская... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:58+0300
2026-10-30T20:58+0300
нефть
будапешт
mol
нпз
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БУДАПЕШТ, 30 окт - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод в венгерском городе Сазхаломбатта под Будапештом полностью восстановил работу после пожара год назад, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL. "MOL успешно возобновила работу установки первичной перегонки нефти AV3 на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе, которая получила серьезные повреждения в результате пожара 20 октября 2025 года", - говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте будапештской биржи. Отмечается, что восстановительные работы продолжались почти год и обошлись в 56 миллионов долларов, после ремонта производительность установки осталась прежней. В октябре 2025 года на НПЗ вспыхнул пожар на установке AV3, предназначенной для первичной перегонки нефти. Внутреннее расследование установило, что причиной стала техническая неисправность.
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нефть, будапешт, mol, нпз
Нефть, Будапешт, MOL, НПЗ
20:58 30.10.2026
 
Нефтеперерабатывающий завод под Будапештом восстановил работу после пожара

Нефтеперерабатывающий завод под Будапештом восстановил работу после пожара год назад

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БУДАПЕШТ, 30 окт - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод в венгерском городе Сазхаломбатта под Будапештом полностью восстановил работу после пожара год назад, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.
"MOL успешно возобновила работу установки первичной перегонки нефти AV3 на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе, которая получила серьезные повреждения в результате пожара 20 октября 2025 года", - говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте будапештской биржи.
Отмечается, что восстановительные работы продолжались почти год и обошлись в 56 миллионов долларов, после ремонта производительность установки осталась прежней.
В октябре 2025 года на НПЗ вспыхнул пожар на установке AV3, предназначенной для первичной перегонки нефти. Внутреннее расследование установило, что причиной стала техническая неисправность.
 
НефтьБудапештMOLНПЗ
 
 
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