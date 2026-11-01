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Россиянам рассказали, что именно провоцирует спонтанные покупки

Россиянам рассказали, что именно провоцирует спонтанные покупки - 01.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, что именно провоцирует спонтанные покупки

Сильнее всего на спонтанную покупку действует зачеркнутая цена: рядом со старым ценником новая сумма выглядит выгодой, хотя Федеральный закон "О рекламе"... | 01.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-01T02:02+0300

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Сильнее всего на спонтанную покупку действует зачеркнутая цена: рядом со старым ценником новая сумма выглядит выгодой, хотя Федеральный закон "О рекламе" относит ложные сведения о размере скидки к недостоверной рекламе. Так же работают порог бесплатной доставки, ради которого покупатели добирают лишний товар, и сгорающие баллы, рассказала агентству "Прайм" ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Софья Свечникова.Больше всего на эмоциях продаются косметика, одежда, мелочи для кухни и аксессуары к технике ценой до 1000 рублей, отметила эксперт. Маркетплейсы при этом убрали главный тормоз — ощущение расставания с деньгами: оплата сохраненной картой проходит в одно касание."С 1 апреля 2026 года вступил в силу Федеральный закон "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки": срок рассрочки ограничен 6 месяцами, а рассрочки у одного сервиса на сумму свыше 50 000 рублей попадают в кредитную историю. Поднимать цену при оплате частями с той же даты запрещено", - говорит Свечникова.По ее словам, кредиты от 50 000 рублей банки выдают после периода охлаждения от 4 до 48 часов, и этот механизм полезно перенести на покупки. Корзину стоит выдерживать 2 суток, отключить уведомления, удалить сохраненную карту, а на желания тратить фиксированную сумму с отдельной дебетовой карты.По данным Банка России, в I квартале 2026 года из 2,7 триллионов рублей необеспеченных кредитов около 1,8 триллиона выдано по кредитным картам, и 67% этих выдач пришлось на беспроцентный период. У заемщиков младше 25 лет кредитки составляют почти половину договоров, по данным Объединенного кредитного бюро. Шопоголикам лучше обходить карты с бесплатным снятием наличных, совместные карты магазинов и лимиты выше месячного дохода.Эксперт отмечает, что просрочка чаще всего вырастает из задержки зарплаты и забытой даты платежа. Дальше проценты начисляются на всю сумму покупок, минимальный платеж уходит в основном на проценты, и человек гасит одну карту деньгами с другой.Следом идут неустойка до 20% годовых по Федеральному закону "О потребительском кредите (займе)", испорченная кредитная история и приставы. Зато по заявлению должника на счете сохраняется прожиточный минимум, а при безуспешном взыскании долга от 25 000 до 1 миллиона рублей доступно внесудебное банкротство через многофункциональный центр.Надежнее всего защищает самозапрет на кредиты через Госуслуги — по данным того же бюро, его уже установили более 22,3 миллиона россиян. На повышение лимита по действующей карте он не распространяется, законопроект об этом внесен в Госдуму в сентябре. "Пока стоит отклонять предложения банка поднять лимит, а лишний лимит снижать заявлением", - резюмировала Софья Свечникова.

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эксклюзив, бизнес, кредит