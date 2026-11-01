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Названы семь способов сэкономить топливо зимой - 01.11.2026, ПРАЙМ
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Названы семь способов сэкономить топливо зимой
Названы семь способов сэкономить топливо зимой - 01.11.2026, ПРАЙМ
Названы семь способов сэкономить топливо зимой
В зимний период расход топлива у автомобилей растет из-за прогревов, пробок и заснеженных дорог. Руководитель спецпроектов компании-производителя моторных масел | 01.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-01T03:03+0300
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эксклюзив
топливо
дизельное топливо
авто
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В зимний период расход топлива у автомобилей растет из-за прогревов, пробок и заснеженных дорог. Руководитель спецпроектов компании-производителя моторных масел Cupper Евгений Константинов рассказал агентству "Прайм", как снизить затраты на топливо.По его словам, ключевой фактор экономии — плавность вождения: резкие ускорения и торможения приводят к перерасходу.“Не стоит глушить двигатель на светофорах: повторный запуск требует больше топлива, чем недолгая работа на холостом ходу”, - советует эксперт.Прогревать машину нужно правильно: достаточно двух минут, после чего можно начинать движение на небольшой скорости. В сильные морозы эффективны предпусковые подогреватели. Для дизельных автомобилей важно установить подогрев топливного фильтра и топливозаборника. В сильные морозы эффективно специальное одеяло из стекловолокна под капот, которое не позволяет выстужаться двигателю во время остановок — тем самым экономится топливо на прогреве. Кондиционер включать только для осушения воздуха. Перед зимой необходимо проверить аккумулятор, охлаждающую систему, фильтры и освещение. Эти меры помогут сократить расходы на топливо, заключил Константинов.
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эксклюзив, топливо, дизельное топливо, авто
Эксклюзив, топливо, дизельное топливо, Авто
03:03 01.11.2026
 
Названы семь способов сэкономить топливо зимой

Константинов: для экономии топлива зимой нужно плавно ездить и правильно греть двигатель

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В зимний период расход топлива у автомобилей растет из-за прогревов, пробок и заснеженных дорог. Руководитель спецпроектов компании-производителя моторных масел Cupper Евгений Константинов рассказал агентству "Прайм", как снизить затраты на топливо.

По его словам, ключевой фактор экономии — плавность вождения: резкие ускорения и торможения приводят к перерасходу.

“Не стоит глушить двигатель на светофорах: повторный запуск требует больше топлива, чем недолгая работа на холостом ходу”, - советует эксперт.

Прогревать машину нужно правильно: достаточно двух минут, после чего можно начинать движение на небольшой скорости. В сильные морозы эффективны предпусковые подогреватели. Для дизельных автомобилей важно установить подогрев топливного фильтра и топливозаборника. В сильные морозы эффективно специальное одеяло из стекловолокна под капот, которое не позволяет выстужаться двигателю во время остановок — тем самым экономится топливо на прогреве.
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Кондиционер включать только для осушения воздуха. Перед зимой необходимо проверить аккумулятор, охлаждающую систему, фильтры и освещение. Эти меры помогут сократить расходы на топливо, заключил Константинов.
 
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