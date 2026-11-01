https://1prime.ru/20261101/toplivo-874752161.html

Названы семь способов сэкономить топливо зимой

Названы семь способов сэкономить топливо зимой - 01.11.2026, ПРАЙМ

Названы семь способов сэкономить топливо зимой

В зимний период расход топлива у автомобилей растет из-за прогревов, пробок и заснеженных дорог. Руководитель спецпроектов компании-производителя моторных масел | 01.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-01T03:03+0300

2026-11-01T03:03+0300

2026-11-01T03:03+0300

эксклюзив

топливо

дизельное топливо

авто

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В зимний период расход топлива у автомобилей растет из-за прогревов, пробок и заснеженных дорог. Руководитель спецпроектов компании-производителя моторных масел Cupper Евгений Константинов рассказал агентству "Прайм", как снизить затраты на топливо.По его словам, ключевой фактор экономии — плавность вождения: резкие ускорения и торможения приводят к перерасходу.“Не стоит глушить двигатель на светофорах: повторный запуск требует больше топлива, чем недолгая работа на холостом ходу”, - советует эксперт.Прогревать машину нужно правильно: достаточно двух минут, после чего можно начинать движение на небольшой скорости. В сильные морозы эффективны предпусковые подогреватели. Для дизельных автомобилей важно установить подогрев топливного фильтра и топливозаборника. В сильные морозы эффективно специальное одеяло из стекловолокна под капот, которое не позволяет выстужаться двигателю во время остановок — тем самым экономится топливо на прогреве. Кондиционер включать только для осушения воздуха. Перед зимой необходимо проверить аккумулятор, охлаждающую систему, фильтры и освещение. Эти меры помогут сократить расходы на топливо, заключил Константинов.

https://1prime.ru/20261028/rosstat-874724873.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, топливо, дизельное топливо, авто