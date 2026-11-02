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Цена на нефть Brent опустилась ниже 106 долларов за баррель

Цена на нефть Brent опустилась ниже 106 долларов за баррель - 02.11.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть Brent опустилась ниже 106 долларов за баррель

Мировые цены на нефть падают на 6%, а стоимость барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 106 долларов, следует из данных торгов. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:48+0300

2026-11-02T16:48+0300

2026-11-02T19:14+0300

нефть

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 6%, а стоимость барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 106 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.55 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 6,04% относительно предыдущего закрытия - до 106,59 доллара за баррель, а минутами ранее показатель впервые с 20 октября опустился ниже 106 долларов.Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 6,16% - до 97,71 доллара за баррель.В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США посредством диалога. После этого цены на нефть резко ускорили снижение.

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нефть