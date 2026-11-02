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Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе - 02.11.2026, ПРАЙМ

Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера в восточной части Ормузского пролива. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T17:08+0300

2026-11-02T17:08+0300

2026-11-02T19:18+0300

нефть

иран

ормузский пролив

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ТЕГЕРАН, 2 ноя - ПРАЙМ. Военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера в восточной части Ормузского пролива."Нефтяной танкер наткнулся на морскую мину в запретной и небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива и получил повреждения, после чего на судне возник пожар. У танкера была отключена навигационная система", - говорится в заявлении армии, которое приводит агентство Fars.Армия Ирана призывает владельцев танкеров учесть опыт судов‑нарушителей, поскольку попытки пройти через Ормузский пролив с отключенными навигационными системами привели к подрыву на морских минах и пожарам на борту.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

иран

ормузский пролив

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нефть, иран, ормузский пролив