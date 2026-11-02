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В Донецке более 37 тысяч абонентов остаются без света
В Донецке более 37 тысяч абонентов остаются без света - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 37 тысяч абонентов остаются без света
Более 37 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 206 трансформаторных подстанций в Донецке, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:23+0300
2026-11-02T19:23+0300
2026-11-02T19:33+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 2 ноя – ПРАЙМ. Более 37 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 206 трансформаторных подстанций в Донецке, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах Донецка в связи с превышением допустимой нагрузки по сети обесточено 206 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 37 154 абонента", – написал он в Telegram-канале. Он добавил, что сейчас проводятся работы по восстановлению энергоснабжения.
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донецк
В Донецке более 37 тысяч абонентов остаются без света
Кулемзин: более 37 тысяч абонентов остаются без электричества в Донецке
ДОНЕЦК, 2 ноя – ПРАЙМ. Более 37 тысяч абонентов остаются без электроснабжения из-за отключения 206 трансформаторных подстанций в Донецке, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах Донецка в связи с превышением допустимой нагрузки по сети обесточено 206 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 37 154 абонента", – написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что сейчас проводятся работы по восстановлению энергоснабжения.