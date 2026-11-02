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Египет провел крупнейшее в истории страны IPO

Египет провел крупнейшее в истории страны IPO - 02.11.2026, ПРАЙМ

Египет провел крупнейшее в истории страны IPO

Египет привлек около 650 миллионов долларов за счет продажи 45% акций государственного Каирского банка - крупнейшего первичного публичного размещения акций... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T22:09+0300

2026-11-02T22:09+0300

2026-11-02T22:10+0300

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центральный банк

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Египет привлек около 650 миллионов долларов за счет продажи 45% акций государственного Каирского банка - крупнейшего первичного публичного размещения акций (IPO) в истории египетского фондового рынка, которое стало частью программы приватизации государственных активов, сообщил председатель правления Египетской фондовой биржи Омар Радван. "Размещение акций Каирского банка представляет собой крупнейшее размещение в истории египетского рынка капитала. Инвесторам предложили 6,8625 миллиарда акций из 15,25 миллиарда, что составляет 45% капитала банка", - заявил Радван. Торги акциями банка, основанного в 1952 году, начались в понедельник в присутствии премьер-министра Египта Мустафы Мадбули и главы Центрального банка Хасана Абдаллы. По цене размещения рыночная стоимость всего банка оценивается примерно в 80,8 миллиарда египетских фунтов (около 1,46 миллиарда долларов). Таким образом, за счет продажи 45% капитала банка Египет смог привлечь около 650 миллионов долларов. По словам Радвана, спрос на акции в рамках публичной части размещения превысил предложение более чем в 27 раз: инвесторы подали заявки на покупку свыше 9,28 миллиарда акций. Сделка также привлекла более 500 миллионов долларов из-за рубежа. Премьер-министр Египта назвал IPO банка шагом в рамках экономических реформ и реализации государственной политики управления собственностью, предполагающей расширение участия частного сектора в капитале государственных компаний. Продажа доли в Каирском банке проходит в рамках программы правительства Египта по сокращению присутствия государства в ряде компаний и активов и привлечению частных, в том числе иностранных, инвестиций.

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финансы, банки, египет, центральные банки, центральный банк