https://1prime.ru/20261102/eksport-874841322.html
Экспорт иракской нефти через порт Джейхан достиг 500 тыс баррелей в сутки
Экспорт иракской нефти через порт Джейхан достиг 500 тыс баррелей в сутки - 02.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт иракской нефти через порт Джейхан достиг 500 тыс баррелей в сутки
Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг уровня в 500 тысяч баррелей в сутки, турецкий порт стал главной точкой экспорта на мировые... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T00:32+0300
2026-11-02T00:32+0300
2026-11-02T00:32+0300
нефть
мировая экономика
ирак
иракский курдистан
персидский залив
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874841322.jpg?1793568763
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг уровня в 500 тысяч баррелей в сутки, турецкий порт стал главной точкой экспорта на мировые рынки, сообщило в ночь на понедельник агентство Shafaq со ссылкой на источники в иракской государственной компании North Oil.
В августе Ирак экспортировал через Джейхан 150-180 тысяч баррелей в сутки, сообщал тогда РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби.
"Объем экспортируемой через Джейхан иракской нефти впервые достиг 500 тысяч баррелей в сутки благодаря поставкам дополнительных объемов нефти с месторождений Басры", - сообщили источники.
По их словам, нефть из Басры доставляют на автоцистернах к месторождениям Хурмала на севере Ирака, оттуда нефть поступает в нефтепровод до турецкого порта.
По словам источников, сейчас 40% экспортируемой нефти поступает с месторождений Басры, 35% - из Иракского Курдистана и оставшиеся 25% из Киркука.
Ирак оказался одним из наиболее пострадавших из-за обострения ситуации в Персидском заливе экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.
Ирак и Турция 1 августа подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки.
ирак
иракский курдистан
персидский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, ирак, иракский курдистан, персидский залив
Нефть, Мировая экономика, ИРАК, Иракский Курдистан, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
Экспорт иракской нефти через порт Джейхан достиг 500 тыс баррелей в сутки
Shafaq: экспорт нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг 500 тыс баррелей в сутки
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг уровня в 500 тысяч баррелей в сутки, турецкий порт стал главной точкой экспорта на мировые рынки, сообщило в ночь на понедельник агентство Shafaq со ссылкой на источники в иракской государственной компании North Oil.
В августе Ирак экспортировал через Джейхан 150-180 тысяч баррелей в сутки, сообщал тогда РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби.
"Объем экспортируемой через Джейхан иракской нефти впервые достиг 500 тысяч баррелей в сутки благодаря поставкам дополнительных объемов нефти с месторождений Басры", - сообщили источники.
По их словам, нефть из Басры доставляют на автоцистернах к месторождениям Хурмала на севере Ирака, оттуда нефть поступает в нефтепровод до турецкого порта.
По словам источников, сейчас 40% экспортируемой нефти поступает с месторождений Басры, 35% - из Иракского Курдистана и оставшиеся 25% из Киркука.
Ирак оказался одним из наиболее пострадавших из-за обострения ситуации в Персидском заливе экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.
Ирак и Турция 1 августа подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки.