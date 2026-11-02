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Экспорт иракской нефти через порт Джейхан достиг 500 тыс баррелей в сутки - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Экспорт иракской нефти через порт Джейхан достиг 500 тыс баррелей в сутки
Экспорт иракской нефти через порт Джейхан достиг 500 тыс баррелей в сутки - 02.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт иракской нефти через порт Джейхан достиг 500 тыс баррелей в сутки
Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг уровня в 500 тысяч баррелей в сутки, турецкий порт стал главной точкой экспорта на мировые... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T00:32+0300
2026-11-02T00:32+0300
нефть
мировая экономика
ирак
иракский курдистан
персидский залив
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг уровня в 500 тысяч баррелей в сутки, турецкий порт стал главной точкой экспорта на мировые рынки, сообщило в ночь на понедельник агентство Shafaq со ссылкой на источники в иракской государственной компании North Oil. В августе Ирак экспортировал через Джейхан 150-180 тысяч баррелей в сутки, сообщал тогда РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби. "Объем экспортируемой через Джейхан иракской нефти впервые достиг 500 тысяч баррелей в сутки благодаря поставкам дополнительных объемов нефти с месторождений Басры", - сообщили источники. По их словам, нефть из Басры доставляют на автоцистернах к месторождениям Хурмала на севере Ирака, оттуда нефть поступает в нефтепровод до турецкого порта. По словам источников, сейчас 40% экспортируемой нефти поступает с месторождений Басры, 35% - из Иракского Курдистана и оставшиеся 25% из Киркука. Ирак оказался одним из наиболее пострадавших из-за обострения ситуации в Персидском заливе экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив. Ирак и Турция 1 августа подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки.
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нефть, мировая экономика, ирак, иракский курдистан, персидский залив
Нефть, Мировая экономика, ИРАК, Иракский Курдистан, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
00:32 02.11.2026
 
Экспорт иракской нефти через порт Джейхан достиг 500 тыс баррелей в сутки

Shafaq: экспорт нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг 500 тыс баррелей в сутки

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг уровня в 500 тысяч баррелей в сутки, турецкий порт стал главной точкой экспорта на мировые рынки, сообщило в ночь на понедельник агентство Shafaq со ссылкой на источники в иракской государственной компании North Oil.
В августе Ирак экспортировал через Джейхан 150-180 тысяч баррелей в сутки, сообщал тогда РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби.
"Объем экспортируемой через Джейхан иракской нефти впервые достиг 500 тысяч баррелей в сутки благодаря поставкам дополнительных объемов нефти с месторождений Басры", - сообщили источники.
По их словам, нефть из Басры доставляют на автоцистернах к месторождениям Хурмала на севере Ирака, оттуда нефть поступает в нефтепровод до турецкого порта.
По словам источников, сейчас 40% экспортируемой нефти поступает с месторождений Басры, 35% - из Иракского Курдистана и оставшиеся 25% из Киркука.
Ирак оказался одним из наиболее пострадавших из-за обострения ситуации в Персидском заливе экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.
Ирак и Турция 1 августа подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки.
 
НефтьМировая экономикаИРАКИракский КурдистанПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
 
 
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