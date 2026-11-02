https://1prime.ru/20261102/el-nino-874864893.html

Газ может помочь энергетике США справиться с последствиями Эль-Ниньо зимой

Газ может помочь энергетике США справиться с последствиями Эль-Ниньо зимой - 02.11.2026, ПРАЙМ

Газ может помочь энергетике США справиться с последствиями Эль-Ниньо зимой

Газовые электростанции могут этой зимой стать более важным резервом для энергосистемы США, если Эль-Ниньо снизит выработку солнечных станций в Калифорнии и ГЭС... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:27+0300

2026-11-02T15:27+0300

2026-11-02T15:29+0300

нефть

газ

сша

калифорния

эль-ниньо

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Газовые электростанции могут этой зимой стать более важным резервом для энергосистемы США, если Эль-Ниньо снизит выработку солнечных станций в Калифорнии и ГЭС на северо-западе страны, пишет портал Axios со ссылкой на ученого Винсента Тидуэлла. Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод тропического Тихого океана и меняет погодные условия в разных регионах мира. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ожидает сохранения явления до весны 2027 года и прогнозирует в Калифорнии более влажную зиму, чем обычно. Тидуэлл, главный научный сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, ожидает, что при снижении выработки солнечных станций и ГЭС возрастет роль газа как резервного источника энергии. По его словам, сокращение осадков или снежного покрова может уменьшить производство гидроэнергии на северо-западе США, а более влажная зима - увеличить его в Калифорнии. Согласно исследованию, опубликованному в марте в журнале Communications Earth & Environment, при прошлых сверхсильных Эль-Ниньо потенциальная выработка солнечной энергии на севере Калифорнии зимой снижалась более чем на 10%. Климатолог Института исследований электроэнергетики Эрик Смит сообщил Axios, что более облачная погода может сократить выработку солнечных станций и на юго-востоке США. Со времени прошлого очень сильного Эль-Ниньо в США значительно выросли мощности солнечных и ветровых электростанций, отмечает Axios. Кроме того, по словам Тидуэлла, нехватку гидроэнергии на западе страны компенсируют поставками электричества из других регионов. При этом более теплая погода на севере США может снизить потребность в отоплении и тем самым ослабить нагрузку на энергосистему, считает Смит. Однако даже при теплой в среднем зиме резкое похолодание способно увеличить эту нагрузку, предупредил он. Всемирная метеорологическая организация 21 октября заявила, что нынешнее Эль-Ниньо может стать сильнейшим за 40 лет и повысить риск жары, засух и наводнений. По ее прогнозу, в ноябре 2026 - январе 2027 года температура воды в центральной части экваториального Тихого океана может превысить норму на 3,8 градуса Цельсия.

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нефть, газ, сша, калифорния, эль-ниньо