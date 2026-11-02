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Goldman повысил прогноз по нефти Brent, пишет Bloomberg - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Goldman повысил прогноз по нефти Brent, пишет Bloomberg
Goldman повысил прогноз по нефти Brent, пишет Bloomberg - 02.11.2026, ПРАЙМ
Goldman повысил прогноз по нефти Brent, пишет Bloomberg
Goldman Sachs повысил прогнозы цен на нефть на конец года и 2027 год на фоне повышенных рисков для поставок, присоединившись к другим банкам после месяцев войны | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:19+0300
2026-11-02T13:20+0300
нефть
ближний восток
дональд трамп
goldman sachs
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финансы
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Goldman Sachs повысил прогнозы цен на нефть на конец года и 2027 год на фоне повышенных рисков для поставок, присоединившись к другим банкам после месяцев войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.Теперь Brent оценивается на уровне 105 долларов за баррель в декабре — выше прежней оценки в 90 долларов, а в следующем году в среднем составит 88 долларов, что на 10% больше, чем было раньше. Аналитики Goldman, включая Даана Струйвена и Юлию Жесткову Григсби, также повысили прогнозы для американского маркера West Texas Intermediate."Значительные риски снижения предложения, вероятно, будут поддерживать большую краткосрочную премию за риск", — написали они, добавив, что рынки придают "все большее значение эскалации после промежуточных выборов в США 3 ноября и последующего возможного ослабления предложения на Ближнем Востоке".Как отмечает агентство, мировой эталон Brent вырос на 14% в октябре, достигнув шестимесячного максимума, несмотря на восстановление поставок сырой нефти с Ближнего Востока почти до довоенного уровня. Рост был вызван опасениями, что враждебность между США и Ираном может вновь обостриться после выборов: Дональд Трамп неоднократно намекал на возобновление авиаударов, а верховный лидер Ирана приказал командирам готовиться к возобновлению противостояния. "Поскольку время и место сбоев практически невозможно предсказать, наш базовый сценарий теперь включает глобальный лимит на перебои поставок в 1 миллион баррелей в день в 2027 году", — подчеркнули аналитики. Помимо базового сценария, Goldman изложил бычьи и медвежьи варианты: в первом Brent может в среднем составить 130 долларов, если добыча в Персидском заливе останется на 3,5 миллиона баррелей в день ниже прошлогодней, во втором фьючерсы "могут упасть до 60 долларов".
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нефть, ближний восток, дональд трамп, goldman sachs, bloomberg, сша, иран, финансы
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Goldman Sachs, Bloomberg, США, ИРАН, Финансы
13:19 02.11.2026 (обновлено: 13:20 02.11.2026)
 
Goldman повысил прогноз по нефти Brent, пишет Bloomberg

Goldman: Brent будет стоить 105 долларов в декабре и в среднем 88 долларов в 2027 году

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НЕ БРАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Goldman Sachs повысил прогнозы цен на нефть на конец года и 2027 год на фоне повышенных рисков для поставок, присоединившись к другим банкам после месяцев войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.
Теперь Brent оценивается на уровне 105 долларов за баррель в декабре — выше прежней оценки в 90 долларов, а в следующем году в среднем составит 88 долларов, что на 10% больше, чем было раньше. Аналитики Goldman, включая Даана Струйвена и Юлию Жесткову Григсби, также повысили прогнозы для американского маркера West Texas Intermediate.
"Значительные риски снижения предложения, вероятно, будут поддерживать большую краткосрочную премию за риск", — написали они, добавив, что рынки придают "все большее значение эскалации после промежуточных выборов в США 3 ноября и последующего возможного ослабления предложения на Ближнем Востоке".
Как отмечает агентство, мировой эталон Brent вырос на 14% в октябре, достигнув шестимесячного максимума, несмотря на восстановление поставок сырой нефти с Ближнего Востока почти до довоенного уровня. Рост был вызван опасениями, что враждебность между США и Ираном может вновь обостриться после выборов: Дональд Трамп неоднократно намекал на возобновление авиаударов, а верховный лидер Ирана приказал командирам готовиться к возобновлению противостояния.
"Поскольку время и место сбоев практически невозможно предсказать, наш базовый сценарий теперь включает глобальный лимит на перебои поставок в 1 миллион баррелей в день в 2027 году", — подчеркнули аналитики.
Помимо базового сценария, Goldman изложил бычьи и медвежьи варианты: в первом Brent может в среднем составить 130 долларов, если добыча в Персидском заливе останется на 3,5 миллиона баррелей в день ниже прошлогодней, во втором фьючерсы "могут упасть до 60 долларов".
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампGoldman SachsBloombergСШАИРАНФинансы
 
 
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