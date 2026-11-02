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Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможность экспорта нефти - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможность экспорта нефти
Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможность экспорта нефти - 02.11.2026, ПРАЙМ
Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможность экспорта нефти
Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможности экспорта своей нефти через их порты на фоне проблем с навигацией в Ормузском проливе, следует из заявления... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T01:45+0300
2026-11-02T01:45+0300
нефть
россия
ирак
иордания
египет
нпз
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможности экспорта своей нефти через их порты на фоне проблем с навигацией в Ормузском проливе, следует из заявления министерства нефти Ирака. Миннефти сообщило о состоявшейся в воскресенье по видеосвязи встрече специалистов Ирака, Иордании и Египта. "Участники встречи обсудили детали проекта нефтепровода Басра-Хадита: диаметр трубы, пропускную способность, объемы экспорта, а также ответвления и связанные с этим трубопроводом маршруты в рамках трехстороннего сотрудничества. Обсуждались также замечания иорданцев и египтян к проекту", - говорится в пресс-релизе. Ранее миннефти отмечало, что проект нефтепровода позволит связать Хадиту на севере Ирака с портом Акаба на юге Иордании. Также стороны обсудили проекты совместных нефтехимического комплекса, нефтехранилищ, НПЗ, и "создание новых точек экспорта иракской нефти и нефтепродуктов через Красное и Средиземное море". Специалисты условились продолжать работу над проектом, чтобы перейти к практической реализации. Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг уровня в 500 тысяч баррелей в сутки, турецкий порт стал главной точкой экспорта на мировые рынки, сообщило в ночь на понедельник агентство Shafaq со ссылкой на источники в иракской государственной компании North Oil. Ирак оказался одним из наиболее пострадавших из-за обострения ситуации в Персидском заливе экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.
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нефть, россия, ирак, иордания, египет, нпз
Нефть, РОССИЯ, ИРАК, ИОРДАНИЯ, ЕГИПЕТ, НПЗ
01:45 02.11.2026
 
Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможность экспорта нефти

Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможность экспорта нефти через их порты

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможности экспорта своей нефти через их порты на фоне проблем с навигацией в Ормузском проливе, следует из заявления министерства нефти Ирака.
Миннефти сообщило о состоявшейся в воскресенье по видеосвязи встрече специалистов Ирака, Иордании и Египта.
"Участники встречи обсудили детали проекта нефтепровода Басра-Хадита: диаметр трубы, пропускную способность, объемы экспорта, а также ответвления и связанные с этим трубопроводом маршруты в рамках трехстороннего сотрудничества. Обсуждались также замечания иорданцев и египтян к проекту", - говорится в пресс-релизе. Ранее миннефти отмечало, что проект нефтепровода позволит связать Хадиту на севере Ирака с портом Акаба на юге Иордании.
Также стороны обсудили проекты совместных нефтехимического комплекса, нефтехранилищ, НПЗ, и "создание новых точек экспорта иракской нефти и нефтепродуктов через Красное и Средиземное море". Специалисты условились продолжать работу над проектом, чтобы перейти к практической реализации.
Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг уровня в 500 тысяч баррелей в сутки, турецкий порт стал главной точкой экспорта на мировые рынки, сообщило в ночь на понедельник агентство Shafaq со ссылкой на источники в иракской государственной компании North Oil.
Ирак оказался одним из наиболее пострадавших из-за обострения ситуации в Персидском заливе экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.
 
НефтьРОССИЯИРАКИОРДАНИЯЕГИПЕТНПЗ
 
 
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