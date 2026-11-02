https://1prime.ru/20261102/irak-874841918.html

Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможность экспорта нефти

Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможность экспорта нефти - 02.11.2026, ПРАЙМ

Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможность экспорта нефти

Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможности экспорта своей нефти через их порты на фоне проблем с навигацией в Ормузском проливе, следует из заявления... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T01:45+0300

2026-11-02T01:45+0300

2026-11-02T01:45+0300

нефть

россия

ирак

иордания

египет

нпз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874841918.jpg?1793573103

МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Ирак обсуждает с Египтом и Иорданией возможности экспорта своей нефти через их порты на фоне проблем с навигацией в Ормузском проливе, следует из заявления министерства нефти Ирака. Миннефти сообщило о состоявшейся в воскресенье по видеосвязи встрече специалистов Ирака, Иордании и Египта. "Участники встречи обсудили детали проекта нефтепровода Басра-Хадита: диаметр трубы, пропускную способность, объемы экспорта, а также ответвления и связанные с этим трубопроводом маршруты в рамках трехстороннего сотрудничества. Обсуждались также замечания иорданцев и египтян к проекту", - говорится в пресс-релизе. Ранее миннефти отмечало, что проект нефтепровода позволит связать Хадиту на севере Ирака с портом Акаба на юге Иордании. Также стороны обсудили проекты совместных нефтехимического комплекса, нефтехранилищ, НПЗ, и "создание новых точек экспорта иракской нефти и нефтепродуктов через Красное и Средиземное море". Специалисты условились продолжать работу над проектом, чтобы перейти к практической реализации. Экспорт иракской нефти через турецкий порт Джейхан впервые достиг уровня в 500 тысяч баррелей в сутки, турецкий порт стал главной точкой экспорта на мировые рынки, сообщило в ночь на понедельник агентство Shafaq со ссылкой на источники в иракской государственной компании North Oil. Ирак оказался одним из наиболее пострадавших из-за обострения ситуации в Персидском заливе экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.

ирак

иордания

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, ирак, иордания, египет, нпз