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Казахстан приостановил транспортировку нефти по маршруту Атырау — Самара

Казахстан приостановил транспортировку нефти по маршруту Атырау — Самара - 02.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан приостановил транспортировку нефти по маршруту Атырау — Самара

Транспортировка идущей на экспорт через территорию РФ казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау-Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T20:57+0300

2026-11-02T20:57+0300

2026-11-02T20:59+0300

нефть

россия

самарская область

астана

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АЛМА-АТА, 2 ноя - ПРАЙМ. Транспортировка идущей на экспорт через территорию РФ казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау-Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на Самарскую область в ночь на 2 ноября, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики республики. Нефтепровод Узень-Атырау-Самара проходит от месторождений Западного Казахстана, маршрут используется для экспорта казахстанской нефти через территорию России. "В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06.09 по времени Астаны (04.09 мск) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау-Самара" была временно приостановлена", - сообщили в казахстанском ведомстве. Отмечается, что в настоящее время специалисты оценивают техническое состояние инфраструктуры. В казахстанском минэнерго ожидают, что прием нефти по этому направлению возобновится в ближайшее время. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в понедельник сообщал об отражении атаки вражеских БПЛА на регион. Беспилотная опасность действовала с 00.19 мск до 05.56 мск. Позже глава региона указал, что было сбито 46 беспилотников.

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нефть, россия, самарская область, астана