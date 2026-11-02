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Казахстан приостановил транспортировку нефти по маршруту Атырау — Самара - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Казахстан приостановил транспортировку нефти по маршруту Атырау — Самара
Казахстан приостановил транспортировку нефти по маршруту Атырау — Самара - 02.11.2026, ПРАЙМ
Казахстан приостановил транспортировку нефти по маршруту Атырау — Самара
Транспортировка идущей на экспорт через территорию РФ казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау-Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T20:57+0300
2026-11-02T20:59+0300
нефть
россия
самарская область
астана
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АЛМА-АТА, 2 ноя - ПРАЙМ. Транспортировка идущей на экспорт через территорию РФ казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау-Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на Самарскую область в ночь на 2 ноября, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики республики. Нефтепровод Узень-Атырау-Самара проходит от месторождений Западного Казахстана, маршрут используется для экспорта казахстанской нефти через территорию России. "В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06.09 по времени Астаны (04.09 мск) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау-Самара" была временно приостановлена", - сообщили в казахстанском ведомстве. Отмечается, что в настоящее время специалисты оценивают техническое состояние инфраструктуры. В казахстанском минэнерго ожидают, что прием нефти по этому направлению возобновится в ближайшее время. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в понедельник сообщал об отражении атаки вражеских БПЛА на регион. Беспилотная опасность действовала с 00.19 мск до 05.56 мск. Позже глава региона указал, что было сбито 46 беспилотников.
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нефть, россия, самарская область, астана
Нефть, РОССИЯ, Самарская область, Астана
20:57 02.11.2026 (обновлено: 20:59 02.11.2026)
 
Казахстан приостановил транспортировку нефти по маршруту Атырау — Самара

Казахстан приостановил транспортировку нефти по маршруту Атырау — Самара после атаки БПЛА

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АЛМА-АТА, 2 ноя - ПРАЙМ. Транспортировка идущей на экспорт через территорию РФ казахстанской нефти по нефтепроводу Атырау-Самара временно приостановлена после атаки беспилотников на Самарскую область в ночь на 2 ноября, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики республики.
Нефтепровод Узень-Атырау-Самара проходит от месторождений Западного Казахстана, маршрут используется для экспорта казахстанской нефти через территорию России.
"В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06.09 по времени Астаны (04.09 мск) транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау-Самара" была временно приостановлена", - сообщили в казахстанском ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время специалисты оценивают техническое состояние инфраструктуры. В казахстанском минэнерго ожидают, что прием нефти по этому направлению возобновится в ближайшее время.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в понедельник сообщал об отражении атаки вражеских БПЛА на регион. Беспилотная опасность действовала с 00.19 мск до 05.56 мск. Позже глава региона указал, что было сбито 46 беспилотников.
 
НефтьРОССИЯСамарская областьАстана
 
 
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