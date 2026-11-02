https://1prime.ru/20261102/lixiang-874878452.html

Хакеры начали массово блокировать китайские машины россиян

Хакеры начали массово блокировать китайские машины россиян - 02.11.2026, ПРАЙМ

Хакеры начали массово блокировать китайские машины россиян

Российские владельцы кроссоверов Lixiang столкнулись с массовой кражей мастер-аккаунтов, сообщил Autonews.ru сооснователь клуба владельцев Li Auto в России и... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T21:15+0300

2026-11-02T21:15+0300

2026-11-02T21:15+0300

технологии

авто

россия

китай

https://img.cdn1prime.ru/img/83357/78/833577823_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_0e6c4e68d6a78d62aa269bf56b1d8d6f.jpg

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российские владельцы кроссоверов Lixiang столкнулись с массовой кражей мастер-аккаунтов, сообщил Autonews.ru сооснователь клуба владельцев Li Auto в России и странах СНГ Александр Рассказов.По его словам, злоумышленники получают контроль над мастер-аккаунтом, из-за чего у машин гаснут экраны, не работает климат-контроль, а некоторые автомобили не запускаются. После этого хакеры связываются с владельцем и требуют деньги за возврат доступа. Сейчас известно о 20 пострадавших, но в реальности их может быть в несколько раз больше."Судя по всему, мошенники пробивают VIN по слитым страховым базам и так выходят на владельцев", — объяснил Рассказов.Как отметило издание, это уже вторая волна краж аккаунтов: впервые о всплеске сообщалось летом 2025 года. Тогда владельцы могли защитить автомобиль, оформив номер в сервисе eSender на собственный паспорт. Эксперт подчеркнул, что в этот раз мошенники ударили именно по eSender.Если летом прошлого года выкуп аккаунта стоил 200–250 тысяч рублей, то теперь он составляет до 35–45 тысяч рублей, уточнило издание."Это уже не разовый шантаж, а конвейер, рассчитанный на объем", — добавил Рассказов.Эксперт порекомендовал пострадавшим водителям не платить выкуп, а идти писать заявление в полицию.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, авто, россия, китай