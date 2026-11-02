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Хакеры начали массово блокировать китайские машины россиян - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Хакеры начали массово блокировать китайские машины россиян
Хакеры начали массово блокировать китайские машины россиян - 02.11.2026, ПРАЙМ
Хакеры начали массово блокировать китайские машины россиян
Российские владельцы кроссоверов Lixiang столкнулись с массовой кражей мастер-аккаунтов, сообщил Autonews.ru сооснователь клуба владельцев Li Auto в России и... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T21:15+0300
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российские владельцы кроссоверов Lixiang столкнулись с массовой кражей мастер-аккаунтов, сообщил Autonews.ru сооснователь клуба владельцев Li Auto в России и странах СНГ Александр Рассказов.По его словам, злоумышленники получают контроль над мастер-аккаунтом, из-за чего у машин гаснут экраны, не работает климат-контроль, а некоторые автомобили не запускаются. После этого хакеры связываются с владельцем и требуют деньги за возврат доступа. Сейчас известно о 20 пострадавших, но в реальности их может быть в несколько раз больше."Судя по всему, мошенники пробивают VIN по слитым страховым базам и так выходят на владельцев", — объяснил Рассказов.Как отметило издание, это уже вторая волна краж аккаунтов: впервые о всплеске сообщалось летом 2025 года. Тогда владельцы могли защитить автомобиль, оформив номер в сервисе eSender на собственный паспорт. Эксперт подчеркнул, что в этот раз мошенники ударили именно по eSender.Если летом прошлого года выкуп аккаунта стоил 200–250 тысяч рублей, то теперь он составляет до 35–45 тысяч рублей, уточнило издание."Это уже не разовый шантаж, а конвейер, рассчитанный на объем", — добавил Рассказов.Эксперт порекомендовал пострадавшим водителям не платить выкуп, а идти писать заявление в полицию.
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технологии, авто, россия, китай
Технологии, Авто, РОССИЯ, КИТАЙ
21:15 02.11.2026
 
Хакеры начали массово блокировать китайские машины россиян

Autonews.ru: в России хакеры начали массово взламывать кроссоверы Lixiang

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Хакер - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российские владельцы кроссоверов Lixiang столкнулись с массовой кражей мастер-аккаунтов, сообщил Autonews.ru сооснователь клуба владельцев Li Auto в России и странах СНГ Александр Рассказов.
По его словам, злоумышленники получают контроль над мастер-аккаунтом, из-за чего у машин гаснут экраны, не работает климат-контроль, а некоторые автомобили не запускаются. После этого хакеры связываются с владельцем и требуют деньги за возврат доступа. Сейчас известно о 20 пострадавших, но в реальности их может быть в несколько раз больше.
"Судя по всему, мошенники пробивают VIN по слитым страховым базам и так выходят на владельцев", — объяснил Рассказов.
Как отметило издание, это уже вторая волна краж аккаунтов: впервые о всплеске сообщалось летом 2025 года. Тогда владельцы могли защитить автомобиль, оформив номер в сервисе eSender на собственный паспорт. Эксперт подчеркнул, что в этот раз мошенники ударили именно по eSender.
Если летом прошлого года выкуп аккаунта стоил 200–250 тысяч рублей, то теперь он составляет до 35–45 тысяч рублей, уточнило издание.
"Это уже не разовый шантаж, а конвейер, рассчитанный на объем", — добавил Рассказов.
Эксперт порекомендовал пострадавшим водителям не платить выкуп, а идти писать заявление в полицию.
 
ТехнологииАвтоРОССИЯКИТАЙ
 
 
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