Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опасный Binance и важные нюансы для России - 02.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261102/loboda-874854689.html
Опасный Binance и важные нюансы для России
Опасный Binance и важные нюансы для России - 02.11.2026, ПРАЙМ
Опасный Binance и важные нюансы для России
Возврат активов пострадавшим пользователям после взлома криптобиржи Binance, вполне очевидно, пройдет в кратчайшие сроки. В финансовой устойчивости и... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:33+0300
2026-11-02T12:33+0300
экономика
мнения аналитиков
финансы
сша
китай
казахстан
binance
андрей лобода
снг
ес
https://img.cdn1prime.ru/img/83333/33/833333351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d52266be06de7a000b338c1ee6656df.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Возврат активов пострадавшим пользователям после взлома криптобиржи Binance, вполне очевидно, пройдет в кратчайшие сроки. В финансовой устойчивости и первоклассном риск-менеджменте криптобиржи сомневаться пока не стоит. Риски оттока клиентов с платформы Binance, включая оставшихся пользователей из России и стран СНГ, сегодня выросли до максимума, а внимание к этой громко покинувшей Россию криптобирже уже органично усиливается со стороны регуляторов.Такие форс-мажоры в формате хакерских атак нередко сопряжены с разными отраслями экономики, в которых ключевые потребители — десятки миллионов частных лиц: банки, транспорт, мобильная связь, онлайн-сервисы.Мировой рынок цифровых валют по итогам взлома Binance проявил зрелость и самодостаточность. Десять лет назад новости о взломе биржи на 6 миллиардов долларов могли обвалить рынок на 30–40%. Сегодняшнее развитие событий привело к падению рынка только лишь на 5%, при этом инвесторы сохраняют умеренный оптимизм. Сегодня рынок открылся ростом, ближайшие достижимые для биткоина цели: 79 000 и 80 500 долларов.Развитие событий приведет к переосмыслению стратегии кибербезопасности всех участников рынка цифровых валют, включая регуляторов крипторынков в ключевых странах мира: США, Россия, ЕС, Китай и другие. Стоит ожидать и взрывной спрос на специалистов в области инженерных специальностей для мировой криптовалютной отрасли, в первую очередь в области автоматизированного поиска уязвимостей в блокчейн-проектах, безопасности и контроле операций, финансового мониторинга и комплаенса.На сегодняшний день россияне вложили от 2,5 триллиона рублей до 3,0 триллиона рублей в биткоин и другие криптовалюты. Совсем недавно анонсирован запуск хаба Binance в Казахстане для расчетов по СНГ. На этом фоне уже сейчас важна проработка эффективной защиты средств участников рынка ЕАЭС от любых рисков их вымывания в непонятные контуры с приоритетом развития рынка цифровых валют в недавно запущенном российском сбалансированном правовом контуре.Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ
сша
китай
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Андрей Лобода
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg
Андрей Лобода
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83333/33/833333351_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d1f47e7013403b247ecbc7a924078893.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, сша, китай, казахстан, binance, андрей лобода, снг, ес
Экономика, Мнения аналитиков, Финансы, США, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, Binance, Андрей Лобода, СНГ, ЕС
12:33 02.11.2026
 
Опасный Binance и важные нюансы для России

Эксперт Лобода: рынок цифровых валют проявил зрелость, падение составило лишь 5%

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Галина Бутова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Андрей Лобода, член РАСО и Комиссии по майнинговой деятельности и технологии блокчейн Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям
Андрей Лобода
Член РАСО и Комиссии по майнинговой деятельности Совета ТПП РФ по финансовому рынку
Все материалы
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Возврат активов пострадавшим пользователям после взлома криптобиржи Binance, вполне очевидно, пройдет в кратчайшие сроки. В финансовой устойчивости и первоклассном риск-менеджменте криптобиржи сомневаться пока не стоит. Риски оттока клиентов с платформы Binance, включая оставшихся пользователей из России и стран СНГ, сегодня выросли до максимума, а внимание к этой громко покинувшей Россию криптобирже уже органично усиливается со стороны регуляторов.
Такие форс-мажоры в формате хакерских атак нередко сопряжены с разными отраслями экономики, в которых ключевые потребители — десятки миллионов частных лиц: банки, транспорт, мобильная связь, онлайн-сервисы.
Мировой рынок цифровых валют по итогам взлома Binance проявил зрелость и самодостаточность. Десять лет назад новости о взломе биржи на 6 миллиардов долларов могли обвалить рынок на 30–40%. Сегодняшнее развитие событий привело к падению рынка только лишь на 5%, при этом инвесторы сохраняют умеренный оптимизм. Сегодня рынок открылся ростом, ближайшие достижимые для биткоина цели: 79 000 и 80 500 долларов.
Развитие событий приведет к переосмыслению стратегии кибербезопасности всех участников рынка цифровых валют, включая регуляторов крипторынков в ключевых странах мира: США, Россия, ЕС, Китай и другие. Стоит ожидать и взрывной спрос на специалистов в области инженерных специальностей для мировой криптовалютной отрасли, в первую очередь в области автоматизированного поиска уязвимостей в блокчейн-проектах, безопасности и контроле операций, финансового мониторинга и комплаенса.
На сегодняшний день россияне вложили от 2,5 триллиона рублей до 3,0 триллиона рублей в биткоин и другие криптовалюты. Совсем недавно анонсирован запуск хаба Binance в Казахстане для расчетов по СНГ. На этом фоне уже сейчас важна проработка эффективной защиты средств участников рынка ЕАЭС от любых рисков их вымывания в непонятные контуры с приоритетом развития рынка цифровых валют в недавно запущенном российском сбалансированном правовом контуре.
Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковФинансыСШАКИТАЙКАЗАХСТАНBinanceАндрей ЛободаСНГЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала