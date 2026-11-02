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Опасный Binance и важные нюансы для России

Опасный Binance и важные нюансы для России - 02.11.2026, ПРАЙМ

Опасный Binance и важные нюансы для России

Возврат активов пострадавшим пользователям после взлома криптобиржи Binance, вполне очевидно, пройдет в кратчайшие сроки. В финансовой устойчивости и... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:33+0300

2026-11-02T12:33+0300

2026-11-02T12:33+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Возврат активов пострадавшим пользователям после взлома криптобиржи Binance, вполне очевидно, пройдет в кратчайшие сроки. В финансовой устойчивости и первоклассном риск-менеджменте криптобиржи сомневаться пока не стоит. Риски оттока клиентов с платформы Binance, включая оставшихся пользователей из России и стран СНГ, сегодня выросли до максимума, а внимание к этой громко покинувшей Россию криптобирже уже органично усиливается со стороны регуляторов.Такие форс-мажоры в формате хакерских атак нередко сопряжены с разными отраслями экономики, в которых ключевые потребители — десятки миллионов частных лиц: банки, транспорт, мобильная связь, онлайн-сервисы.Мировой рынок цифровых валют по итогам взлома Binance проявил зрелость и самодостаточность. Десять лет назад новости о взломе биржи на 6 миллиардов долларов могли обвалить рынок на 30–40%. Сегодняшнее развитие событий привело к падению рынка только лишь на 5%, при этом инвесторы сохраняют умеренный оптимизм. Сегодня рынок открылся ростом, ближайшие достижимые для биткоина цели: 79 000 и 80 500 долларов.Развитие событий приведет к переосмыслению стратегии кибербезопасности всех участников рынка цифровых валют, включая регуляторов крипторынков в ключевых странах мира: США, Россия, ЕС, Китай и другие. Стоит ожидать и взрывной спрос на специалистов в области инженерных специальностей для мировой криптовалютной отрасли, в первую очередь в области автоматизированного поиска уязвимостей в блокчейн-проектах, безопасности и контроле операций, финансового мониторинга и комплаенса.На сегодняшний день россияне вложили от 2,5 триллиона рублей до 3,0 триллиона рублей в биткоин и другие криптовалюты. Совсем недавно анонсирован запуск хаба Binance в Казахстане для расчетов по СНГ. На этом фоне уже сейчас важна проработка эффективной защиты средств участников рынка ЕАЭС от любых рисков их вымывания в непонятные контуры с приоритетом развития рынка цифровых валют в недавно запущенном российском сбалансированном правовом контуре.Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ

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2026

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Андрей Лобода https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Лобода https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

мнения аналитиков, финансы, сша, китай, казахстан, binance, андрей лобода, снг, ес