Опасный Binance и важные нюансы для России

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Возврат активов пострадавшим пользователям после взлома криптобиржи Binance, вполне очевидно, пройдет в кратчайшие сроки. В финансовой устойчивости и первоклассном риск-менеджменте криптобиржи сомневаться пока не стоит. Риски оттока клиентов с платформы Binance, включая оставшихся пользователей из России и стран СНГ, сегодня выросли до максимума, а внимание к этой громко покинувшей Россию криптобирже уже органично усиливается со стороны регуляторов.Такие форс-мажоры в формате хакерских атак нередко сопряжены с разными отраслями экономики, в которых ключевые потребители — десятки миллионов частных лиц: банки, транспорт, мобильная связь, онлайн-сервисы.Мировой рынок цифровых валют по итогам взлома Binance проявил зрелость и самодостаточность. Десять лет назад новости о взломе биржи на 6 миллиардов долларов могли обвалить рынок на 30–40%. Сегодняшнее развитие событий привело к падению рынка только лишь на 5%, при этом инвесторы сохраняют умеренный оптимизм. Сегодня рынок открылся ростом, ближайшие достижимые для биткоина цели: 79 000 и 80 500 долларов.Развитие событий приведет к переосмыслению стратегии кибербезопасности всех участников рынка цифровых валют, включая регуляторов крипторынков в ключевых странах мира: США, Россия, ЕС, Китай и другие. Стоит ожидать и взрывной спрос на специалистов в области инженерных специальностей для мировой криптовалютной отрасли, в первую очередь в области автоматизированного поиска уязвимостей в блокчейн-проектах, безопасности и контроле операций, финансового мониторинга и комплаенса.На сегодняшний день россияне вложили от 2,5 триллиона рублей до 3,0 триллиона рублей в биткоин и другие криптовалюты. Совсем недавно анонсирован запуск хаба Binance в Казахстане для расчетов по СНГ. На этом фоне уже сейчас важна проработка эффективной защиты средств участников рынка ЕАЭС от любых рисков их вымывания в непонятные контуры с приоритетом развития рынка цифровых валют в недавно запущенном российском сбалансированном правовом контуре.Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Возврат активов пострадавшим пользователям после взлома криптобиржи Binance, вполне очевидно, пройдет в кратчайшие сроки. В финансовой устойчивости и первоклассном риск-менеджменте криптобиржи сомневаться пока не стоит. Риски оттока клиентов с платформы Binance, включая оставшихся пользователей из России и стран СНГ, сегодня выросли до максимума, а внимание к этой громко покинувшей Россию криптобирже уже органично усиливается со стороны регуляторов.
Такие форс-мажоры в формате хакерских атак нередко сопряжены с разными отраслями экономики, в которых ключевые потребители — десятки миллионов частных лиц: банки, транспорт, мобильная связь, онлайн-сервисы.
Мировой рынок цифровых валют по итогам взлома Binance проявил зрелость и самодостаточность. Десять лет назад новости о взломе биржи на 6 миллиардов долларов могли обвалить рынок на 30–40%. Сегодняшнее развитие событий привело к падению рынка только лишь на 5%, при этом инвесторы сохраняют умеренный оптимизм. Сегодня рынок открылся ростом, ближайшие достижимые для биткоина цели: 79 000 и 80 500 долларов.
Развитие событий приведет к переосмыслению стратегии кибербезопасности всех участников рынка цифровых валют, включая регуляторов крипторынков в ключевых странах мира: США, Россия, ЕС, Китай и другие. Стоит ожидать и взрывной спрос на специалистов в области инженерных специальностей для мировой криптовалютной отрасли, в первую очередь в области автоматизированного поиска уязвимостей в блокчейн-проектах, безопасности и контроле операций, финансового мониторинга и комплаенса.
На сегодняшний день россияне вложили от 2,5 триллиона рублей до 3,0 триллиона рублей в биткоин и другие криптовалюты. Совсем недавно анонсирован запуск хаба Binance в Казахстане для расчетов по СНГ. На этом фоне уже сейчас важна проработка эффективной защиты средств участников рынка ЕАЭС от любых рисков их вымывания в непонятные контуры с приоритетом развития рынка цифровых валют в недавно запущенном российском сбалансированном правовом контуре.
Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ
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